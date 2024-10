Číňané to nevydrželi! Řada Xiaomi 15 se ukázala s předstihem a vypadá báječně

Xiaomi představí řadu 15 už 29. října, půjde o první telefony se Snapdragonem 8 Elite

Základní model nabídne kompaktní tělo s 6,36″ displejem a ultratenké rámečky

Novinka dostane ultrasonickou čtečku otisků a vylepšený fotoaparát s Leicou

Čínský výrobce Xiaomi se chystá na představení své nové vlajkové řady. Telefony Xiaomi 15 a 15 Pro oficiálně uvidíme už 29. října ve 13:00 našeho času, přičemž půjde o vůbec první zařízení s novým čipsetem Snapdragon 8 Elite. Informaci zveřejnil přímo generální ředitel společnosti Lu Weibing na sociální síti Weibo. Výrobce už stihl odhalit design obou modelů a také některé klíčové specifikace.

Základní Xiaomi 15 vsadí opět na kompaktní tělo s 6,36″ plochým AMOLED panelem. Hlavním tahákem jsou extrémně tenké rámečky – pouhých 1,38 mm po celém obvodu displeje. Výrobce se tím dostává na úroveň chystaného Oppo Find X8. Model Pro nabídne větší 6,78″ zakřivený displej krytý druhou generací speciálního skla Xiaomi Longjing. V obou případech dostaneme 120Hz obnovovací frekvenci a podporu Dolby Vision.

Změny v konstrukci i výbavě

Xiaomi u řady 15 výrazně zapracovalo na designu. Pro model je se svými 8,35 mm o něco tenčí než předchůdce a také o 10 gramů lehčí – váží 213 gramů. Oba telefony mají kovový rám (což prozrazují anténní proužky) a plochá záda. Drobnou změnou prošel modul fotoaparátů, který nyní elegantně splývá se zadním panelem. Podle mého názoru je to krok správným směrem a to jak po designové, tak i praktické stránce. Letošní Xiaomi 14 jsem používal jako hlavní telefon téměř 2 měsíce a pokud mi na něm něco vadilo, bylo to neustálé usazování prachu hlavně v dolní části pod fotomodulem, což by tento designový prvek mohl vyřešit. U verze Pro navíc najdeme keramické prvky kolem čoček.

Výrobce také potvrdil, že oba modely jako první v historii značky nabídnou ultrasonickou čtečku otisků prstů namísto běžné optické. Ta by měla nabídnout nejen vyšší rychlost a přesnost, ale s ní nebudete nikoho rušit večer, protože nemusí prosvěcovat prst.

HyperOS 2.0 a špičkové fotoaparáty Leica

Řada Xiaomi 15 přijde s novou verzí systému HyperOS 2.0 postaveném na Androidu 15. Ten má přinést plynulejší animace, lepší multitasking a optimalizovanou výdrž baterie. Pod kapotou najdeme nový Snapdragon 8 Elite, vyráběný 3nm procesem. Ten slibuje o 56 % lepší grafický výkon díky GPU Adreno 830. Procesor samotný pak nabídne o 35 % vyšší výkon v jednojádrovém a o 30 % ve vícejádrovém testování oproti předchůdci.

O kvalitní fotografie se postará trojice 50Mpx senzorů včetně hlavního snímače s optikou Leica. Nechybí ultraširoký objektiv a teleobjektiv s 5× optickým přiblížením. Spekuluje se také o nadstandardně velké baterii – model Pro by mohl dostat 6000mAh akumulátor se silikon-uhlíkovou technologií, zatím to však není potvrzeno. Dobíjení by pak mělo probíhat výkonem 80 W.

Globální verze se pravděpodobně dočkáme pouze u modelů Xiaomi 15 a později představeného Xiaomi 15 Ultra, podobně jako tomu bylo u předchozí generace.

Hned v patách mu budou další výrobci – Honor odhalí řadu Magic 7 už 30. října, společně s iQOO a jeho modelem 13 (ten zůstane 100% v Číně). OnePlus pak představí svou vlajku poslední říjnový den, začátek listopadu bude patřit značce Realme s modelem GT 7 Pro. Do hry se chystají vstoupit i specialisté na herní telefony – Asus a Nubia.

