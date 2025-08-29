Xiaomi 14T v dosud nejlepší akci! Telefon s nádherným displejem a Leica foťáky koupíte pod 8 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 14T s 12 GB RAM a 256GB úložištěm nyní seženete za 7 990 Kč Jedná se o solidní smartphone s krásným displejem, slušným výkonem a velmi dobrými fotoaparáty Oproti původní ceně 14 990 Kč jde o slevu téměř 47 %, model však v příštím měsíci nahradí nový nástupce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte-li výkonný telefon vyšší střední třídy s kvalitními fotoaparáty a slušnou výbavou, máme pro vás tip na zajímavou slevu. Xiaomi 14T se totiž nyní dá v Česku pořídit za 7 990 Kč, což je vůbec nejnižší cena tohoto modelu od jeho uvedení na český trh. Původně se tento telefon prodával za 14 990 Kč a byť se již několikrát objevil v akcích pod 10 000 Kč, za cenu pod 8 000 Kč dosud nebyl k dispozici. Co nabízí Xiaomi 14T za tuto cenu? Xiaomi 14T patří do vyšší střední třídy a bylo představeno v září 2024 jako jeden z vlajkových modelů značky. Za současnou cenu dostanete telefon s velmi dobrou výbavou, který kombinuje kvalitní displej, solidní výkon a nadprůměrný fotoaparát vyladěný ve spolupráci s Leicou. Telefon je vybaven 6,67″ AMOLED displejem s rozlišením 2712 × 1220 pixelů a obnovovací frekvencí až 144 Hz. Jde o kvalitní panel s podporou 12bitových barev a certifikací Dolby Vision. Hardwarová výbava a výkon O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra vyrobený 4nm procesem, který nabízí dostatečný výkon pro běžné používání i náročnější aplikace a hry. V testech výkonu se řadí zhruba na úroveň předloňských vlajkových lodí. Telefon je vybaven 12 GB operační pamětí a 256GB interního úložiště typu UFS 4.0, které již nelze rozšířit pomocí paměťové karty. Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 5000 mAh, která podporuje rychlé nabíjení výkonem 67 W. KOUPIT XIAOMI 14T ZA 7 990 KČ Fotoaparáty – hlavní přednost modelu Největší předností Xiaomi 14T je bezesporu jeho fotoaparát vyvinutý ve spolupráci s Leicou. Hlavní 50Mpx snímač disponuje optickou stabilizací a světelností f/1,7, což zajišťuje kvalitní snímky i za zhoršených světelných podmínek. Doplňuje ho 12Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2,2 a 50Mpx teleobjektiv s 2,6× optickým přiblížením. Fotoaparát Xiaomi 14T patří k tomu nejlepšímu, co lze v této cenové kategorii najít. Vyniká především v pořizování snímků za denního světla i v noci, a překvapivě dobře si vede i režim 4× zoom. Fotoaparát nabízí dva režimy zpracování snímků – Leica Authentic Look pro přirozenější podání barev a Leica Vibrant Look pro živější barvy. K dispozici jsou také další fotografické filtry a režimy typické pro značku Leica. Software a AI funkce Xiaomi 14T běží na systému HyperOS založeném na Androidu 15. Výrobce slibuje 4 roky velkých aktualizací operačního systému (z toho už je jedna pryč) a 5 let bezpečnostních aktualizací. Telefon disponuje řadou AI funkcí, včetně integrace Google Gemini. K dispozici je například funkce Circle to Search pro vyhledávání objektů označených na displeji, AI nástroje pro úpravu fotografií jako AI Eraser Pro, nebo možnost tvorby krátkých videí pomocí AI Film. Pro české uživatele je přínosem podpora češtiny v AI funkcích, jako je simultánní překlad (AI Interpreter) nebo převod mluveného slova do textu (AI Recorder). KOUPIT XIAOMI 14T ZA 7 990 KČ Další výbava a konektivita Z další výbavy stojí za zmínku certifikace IP68 pro odolnost proti vodě a prachu, podpora 5G sítí, NFC pro bezkontaktní platby, infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů, a kombinace fyzické SIM karty s eSIM. Za aktuální cenu 7 990 Kč představuje Xiaomi 14T velmi zajímavou nabídku v segmentu vyšší střední třídy. Telefon nabízí kombinaci kvalitního displeje, dostatečného výkonu a především vynikajícího fotoaparátu, který překonává většinu konkurentů v této cenové kategorii.
Co říkáte na současnou cenu Xiaomi 14T?
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 