Xiaomi 14 vs. Xiaomi 14 Ultra: Který model je vhodný právě pro vás?

Xiaomi 14 Ultra je ale o úroveň jinde a z mého pohledu představuje revoluci ve focení mobilem. Se čtveřicí 50MP fotoaparátů v čele s hlavním 1palcovým snímačem LYT-900 a dvěma teleobjektivy s 3,2, respektive 5x zoomem, máte v kapse naprosté dělo, které hravě strčí do kapsy většinu konkurence. Pořídíte s ním fotky, jejichž kvality lze srovnat i s nějakou tou menší bezzrcadlovkou, ať už se bavíme o kvalitě, barevném podání či hloubce ostrosti. S takovým zařízením je ale potřeba umět trochu zacházet, abyste z něj dokázali vymáčknout maximum. Pokud to zvládnete, troufám si říct, že dokáže Xiaomi 14 Ultra profesionálně nafotit takřka cokoliv. A to stejné platí i u videa, které je prvotřídní a jedno z nejlepších (nejen) na Android scéně.

Je však potřeba myslet na to, že mají oba telefony trochu specificky naladěné barvy. Režimy Leica Vibrant a Authentic vám sice dávají na výběr, ale u obou dostanete trochu jiné výsledky než u jiných telefonů. Já to beru jako pozitivum, ale naprosto chápu, že podobný styl nesedne každému.

Baterie a Nabíjení

Xiaomi 14 disponuje baterií s kapacitou 4610 mAh a podporuje rychlé nabíjení s výkonem 90 W. Umí i 50W bezdrátové nabíjení s proprietální nabíječkou a 10W reverzní pro dobití sluchátek nebo hodinek. Xiaomi 14 Ultra má větší baterii s kapacitou 5000 mAh, rychlost nabíjení je totožná.

A výdrž? Ta je minimálně srovnatelná. Někdo by si mohl říct, že větší baterie automaticky znamená delší výdrž, ale je potřeba brát ohled na fakt, že Ultra má větší displej s jemnějším rozlišením, což si bere svou daň. Možná bych i řekl, že základní Xiaomi 14 je na tom z hlediska výdrže nepatrně lépe. Při běžném používání dáte s oběma telefony bez problému celý den s 6-7 hodinami se zapnutým displejem, což jsou průměrné hodnoty. Na trhu existují bezesporu modely s lepší výdrží. Na ní musí Xiaomi do budoucna ještě zapracovat.

Cena

Xiaomi 14 se oficiálně prodává za cenu kolem 21 990 Kč, Xiaomi 14 Ultra je dostupná za cenu 34 990 Kč. Na některých e-shopech jsou však nyní telefony v akci a stojí o několik tisíc korun méně.

