Xiaomi 14 má dorazit s větším snímačem i větší baterií

Xiaomi bývá tradičně jedním z prvních výrobců, kteří představují své vlajkové modely založené na nové generaci vrcholných čipsetů od Qualcommu. S tím, jak se představení čipsetu blíží se rozjíždí i kolo spekulací a úniků okolo připravovaných smartphonů Xiaomi 14. Nyní zde máme několik věrohodných tipů a úniků týkajících se výbavy základního Xiaomi 14. Zaujmou vás?

Xiaomi 14 s větším snímačem?

To, že nové TOP modely od Xiaomi budou s velmi vysokou pravděpodobností disponovat čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebude patrně pro nikoho překvapením. Dle nových informací by pak mělo Xiaomi 14 disponovat 512GB i dokonce 1TB variantou. Zajímavě pak zní zejména informace o změně snímače primárního fotoaparátu. Stále má být použit 50MPx senzor, nicméně tentokrát o velikosti 1/1.28” namísto 1/1.49” snímače, který byl použit u Xiaomi 13. Přítomen by pak opět měl být fotoaparát s optickým zoomem a ultraširokým úhlem záběru.

Vedle toho bychom se měli dočkat také větší baterie. Její kapacita by měla u základního modelu poskočit o 360 mAh na 4 860 mAh. Podporováno má být 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Jak naznačuje první schematické znázornění nové “čtrnáctky”, novinka by měla být velmi podobná současnému modelu. Připravovaný smartphone by však měl mít ještě tenčí rámečky okolo displejenež předchůdce. Přinejmenším základní model by pak měl mít zcela rovný displej bez zaoblených okrajů.

Co byste u nových TOP modelů Xiaomi uvítali vy?

Zdroj: 91mobile.com