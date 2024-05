Neexistuje snad žádný fotograf, který by připustil, že mobil může fotit tak dobře jako fotoaparát

Protože nemáme rádi nepodložené závěry, porovnali jsme špičku mezi fotomobily a fotoaparáty

Výsledek překvapil. Fotoaparát sice vyhrál, ale nijak drtivě

Sešly se mně doma dva špičkové fotografické přístroje. Xiaomi 14 Ultra (SKU 55072) zastupuje třídu fotomobilů, Nikon Z8 (SKU VOA100AE) třídu mirrorless fotoaparátů. Taková příležitost se prostě musí využít ke srovnání. Je lepší mobil nebo 4x dražší fotoaparát?

Obsah článku:

Parametry obou přístrojů

Xiaomi 14 Ultra Nikon Z8 Fotoaparát/objektiv 1 Rozlišení 50 MP 46 MP Ohnisko 23 mm 24 – 70 mm Světelnost f:/1,63 – 4,0 f/4,0 Fotoaparát/objektiv 2 Rozlišení 50 MP 46 MP Ohnisko 120 mm 85 mm Světelnost f:/2,5 f/1,8 Fotoaparát/objektiv 3 Rozlišení 50 MP 46 MP Ohnisko 75 mm 40 mm Světelnost f:/1,8 f/2,0 Fotoaparát/objektiv 4 Rozlišení 50 MP Ohnisko 12 mm Světelnost f:/1,8 Hmotnost 220 g 910 g Cena 34 999 Kč cca 150 000 Kč

Xiaomi 14 Ultra se oficiálně prodává za 34 999 Kč, Nikon Z8 s objektivy, použitými ve srovnání, vyjde na cca 150 000 Kč. Zatímco mobil strčím do kapsy, pro Nikon potřebuju středně velkou brašnu. Mobil s sebou tahám prakticky všude, Nikon jen když očekávám, že budu fotit. Srovnáváme tedy dva naprosto rozdílné světy. Jak tedy srovnání uchopit?

Jak jsme srovnávali

Zaměřili jsme se na to, jak se který přístroj používá a na specifika, která nabízí. Následně jsme se nemohli vyhnout hodnocení fotografií. Zde je třeba zohlednit, že uživatel mobilu má jiná očekávání, než uživatel profi bezzrcadlovky. Pokusili jsme se tedy zohlednit líbivost výsledné fotografie a věrnost. Líbivost je hodně subjektivní, proto necháme hodnocení i na vás, našich čtenářích. Věrnost je naopak specifická tím, že ji může posoudit jen autor fotografie, který „byl u toho“ a ví tedy, jak scéna ve skutečnosti vypadala. To bude důležité hlavně u noční fotografie.



Portrét

Využil jsem toho, že jsem měl domluvené focení s kamarádkou, která souhlasila s použitím fotografií. Mobil vede v tom, že při změně ohniska nemusím přístroj vypínat, sundávat objektiv a nasazovat jiný (fotím raději na pevná ohniska), což zvláště v prašném prostředí nebo ve tmě dělat nechcete. Naopak fotoaparát má významně lepší kresbu a oddělení postavy od pozadí. Během focení s Lucií jsme se snažili udělat co nejpodobnější fotografie hned po době, aby se nezměnily světelné podmínky. Ohniska jsem volil fyzická co nejbližší těm na fotoaparátu. Výjimkou je 2x zoom, kterým jsem se snažil přiblížit 40 mm objektivu u fotoaparátu.

V této kategorii, byť Xiaomi 14 Ultra dělá, co může a na mobil nepodává vůbec špatný výkon, je jasným vítězem Nikon Z8. Kresba pleti je na úplně jiné úrovni než u mobilu, o práci s hloubkou ostrosti ani nemluvě.

Až po focení jsem si uvědomil, že jsem nevyzkoušel, co dovede portrétní režim Xiaomi 14 Ultra, využil jsem tedy dalšího focení a zde je srovnání. Vždy první fotka je Xiaomi na normální režim, druhá Xiaomi na portrétní režim a poslední Nikon.

Na konci jen momentka na široké ohnisko. Opět jsou fotky sice různé, ale těžko říct, která je lepší, dokud se nepodíváme detailně na portrétní režim Xiaomi na 75 mm. V detailu je vidět, že Xiaomi nezvládlo správně oddělit pozadí. Na druhé fotografii je vidět, jak to dělá fyzika, rozmazání vlasů se plynule zvyšuje, zatímco mobil je nechává všechny ostré.

Xiaomi : Nikon (0:1)

Noční foto

Naskytla se mi výjimečná příležitost otestovat mobil i foťák při focení polární záře. Tentokrát měl Nikon výrazně lepší podmínky, což ale na druhou stranu bylo dáno tím, že má například stativový šroub. Takže Nikon byl na stativu a fotilo se s časem až 10 sekund, z mobilu jsem fotil z ruky. Nikon umožňuje nastavit všechny parametry a výsledkem je realistická fotografie, zatímco u mobilu jsem si mohl vybrat mezi Pro režimem a nebo automatikou. Při automatice bez nočního režimu zase nebylo vidět skoro nic, na noční režim byla obloha přesvícená. Ne, že by to nebylo hezké, ale pokud tyto fotky vidí lidé, kteří neviděli polární záři na vlastní oči, mají naprosto zkreslené představy o tom, jak to vypadá.

Nikon zachytil polární záři poměrně věrně, ale pokud jsem na mobilu nastavil Pro režim a zároveň nechal vše na automatice, dopadl výsledek také dobře. Automatický režim na mobilu generuje fotky buď tmavé, pokud potlačíme noční režim a nebo naopak přesvětlené a přesaturované, pokud noční režim povolíme. Připomenu, fotka z Nikonu je focená na čas 8 sekund, zatímco Xiaomi fotilo z ruky na časy kolem 1/3 s.

Tady jsou záběry na okraje polární záře. Nikon opět podává střízlivější obraz, na fotky z mobilu se líp dívá. Navíc fotky z Nikonu bylo třeba vyvolat z RAWu, mít s sebou stativ atd. Bez stativu by si Nikon ani neškrtnul. Určitě je lepší Nikon, ale pokud víte, co děláte, ani s Xiaomi 14 Ultra nemusíte focení polární záře vzdávat. Pokud bych zohlednil jen výsledné fotografie, samozřejmě vyhraje Nikon. Jenže když vezmu v potaz, že jsem musel mít stativ – a ten jsem měl doma spíše náhodou, tak pokud nefotíte pro National Geographics, klidně uznám i fotky z Xiaomi 14 Ultra. Remíza.

Xiaomi : Nikon (1:2)

Taneční vystoupení

Právě dnes jsem byl pozván kamarádkou, jestli bych jí nevyfotil taneční vystoupení. Když už jsem v tom byl, udělal jsem pár fotek i na Xiaomi 14 Ultra. Tentokrát nebylo možné si s tím vyhrát tak, jako v předchozích dvou srovnáních. Zatímco s Lucií jsem měl moře času, polární záře trvala asi 30 minut, zde (opět s Lucií, ale jinou) jsem měl jen asi 3 minuty, a to jsem musel hlavně dodat kvalitní fotky. Ale pro demonstraci to bude stačit.

Musím říct, že mě výstup z Xiaomi 14 Ultra překvapil. Opět je zde sice horší kresba v detailech, ale pro běžné použití „tady jsem vystupovala a takhle to vypadalo“ to naprosto stačí. Navíc na velké vystoupení vás s foťákem nepustí, pokud nejste akreditovaný fotograf, ale mobil se toleruje. Můj Nikon Z8 má výhodu v tom, že je to jeden z prvních fotoaparátů bez mechanických částí, nemá ani zrcátko, ani závěrku, takže nedělá při focení absolutně žádný hluk. Jenže většina foťáků více či méně ruší, takže další bod pro mobil.

Výsledek je podobný, jako u focení polární záře. Bezzrcadlovka vede, lépe ostří, ale váží 3 kila, musíte měnit objektivy… mobil jen vytáhnete z kapsy. S odřenýma ušima remíza.

Xiaomi : Nikon (2:3)

Závěr

Je to překvapující, čekal jsem zdrcující porážku 0:3 ve prospěch Nikonu, ale Xiaomi se drží hodně dobře. Možná mu jen sedly scény, na kterých jsem prováděl srovnání, možná inženýři v Xiaomi dokázali téměř nemožné. Pokud potřebujete spolehlivý výsledek a víte, co děláte, určitě vede Nikon. Ještě aby ne, je to specializovaný přístroj v úplně jiné cenové hladině.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

