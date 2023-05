Pokud zůstaneme v segmentu klasických “placatých” telefonů a nebudeme zabrušovat mezi ohebné, rolovací či jinak flexibilní, není už po stránce designu a tvarů extra co vymýšlet. Výrobci se snaží odlišit hlavně modulem s fotoaparáty a tam kreativita většinou končí. Nicméně je zde prostor například pro to, aby si mobily jedné značky přisvojily zajímavý existující prvek od konkurence. To by mohl být případ připravovaného modelu Xiaomi 14 Pro, který podle současných odhadů bude mít displej zakřivený na všechny čtyři strany. S tím dříve bodoval Huawei.

M 14 Pro Rendering pic.twitter.com/JxjRjWGKNE — Angry Cat (@UniverseIce) May 27, 2023

Známý leaker Ice Universe na Twitteru sdílel render, na kterém je zachycená předpokládaná podoba telefonu Xiaomi 14 Pro. Jak je patrné mimo jiné z odlesků, měl by mobil skutečně zakřivený displej nejen na bocích, ale i nahoře a dole. Současně jsou naznačeny velmi, velmi tenké rámečky, které by byly stejné na všech čtyřech stranách. Jak jsme se přesvědčili právě u Huawei vlajek, tento design je velmi “cool”, ale současně není úplně nejpraktičtější.

Jaké preferujete okraje displeje?

Zdroj: gizmo