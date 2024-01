Kdy se v Evropě představí Xiaomi 14? Už to (asi) víme!

Xiaomi 14 je na čínském trhu už od října 2023

Do Evropy má dorazit brzy, prý se odhalí na veletrhu MWC

Letos se namísto Pro varianty dočkáme rovnou Xiaomi 14 Ultra

Telefony řady Xiaomi 14 debutovaly na čínském trhu už v říjnu a očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2024 zamíří také na globální trhy, konkrétně do Evropy a Indie. Evropské představení je prý naplánováno na veletrhu MWC, které se každoročně koná v Barceloně. Vlastně by to nebylo nikterak překvapivé, řada Xiaomi 13 byla rovněž uvedena na MWC 2023 (byli jsme mimochodem u toho a do recenze nafotili pár snímků přímo z Katalánska), takže tuto zprávu osobně považuji za velice pravděpodobnou.

MWC 2024 se bude konat od 26. do 29. února a uvidíme na něm tradičně hromadu novinek, vedle řady Xiaomi 14 očekávám také třeba OnePlus 12, ale také Honor Magic6 Pro a možná nové Realme. Rád bych si také osahal první laptop se Snapdragonem X Elite, který by letos mohl pořádně zamíchat notebookovou scénou.

Xiaomi 14 Full Review: When the youth grows up…

Nedávná zpráva odhalila, že Xiaomi letos na našem trhu nevydá Pro variantu, která byla méně úspěšná než standardní model a namísto ní nám firma naservíruje rovnou Ultru. Na evropském trhu si tedy budeme moci zakoupit Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra. Ta půjde proti Pro (Max) iPhonům a také Galaxy S24 Ultra a to jak výbavou, tak i cenou.

Jak se těšíte na globální představení řady Xiaomi 14?

Zdroj: gizmochina.com