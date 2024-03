Xiaomi 14 Lite bude trhák. Jak vypadá a co potěší nejvíce?

Xiaomi 14 Lite brzy doplní letošní nabídku telefonů střední třídy

Potěší výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Výrobce se zaměřil rovněž na design a konstrukci

V letošním roce už Xiaomi stihlo představit pět telefonů řady Redmi Note 13, k tomu připočítejme několik telefonů POCO a výrobce pořád nemá dost. Už tento týden v Číně představí telefon Civi 4 Pro. Název vám nic neříká? Nejsme překvapeni, do Evropy ale novinka má dorazit jako Xiaomi 14 Lite.

Uspět ve střední třídě bude opět těžší a náročnější, už teď zde máme desítky pěkných a dobře vybavených mobilních telefonů, vybrat si dokáže úplně každý. Xiaomi Civi 4 Pro (respektive Xiaomi 14 Lite) bude útočit atraktivním designem a skvělým procesorem.

Přední straně Xiaomi Civi 4 Pro dominuje OLED displej s úhlopříčkou 6,55 palce a rozlišením 2400 x 1080 pixelů, který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz. U úhlopříčky se krátce zastavím – displej je o pár milimetrů menší než u konkurence, ale podobná velikost není vůbec špatná. Stejně velký displej má loňské Xiaomi 13 Lite a pracuje se s ním velmi pohodlně.

Co procesor? Snapdragon 8s Gen 3 je jedním z nejmodernějších kousků od společnosti Qualcomm. Samozřejmě, na plnotučný Snapdragon 8 Gen 3 mít nebude, ale pro 99 procent úkonů bude mít dostatek výkonu. Jeho cena navíc bude příznivější, ostatně Qualcomm se musí snažit, Mediatek neustále číhá na svou šanci. Prakticky jistá je přítomnost operačního systému Android 14 v kombinaci s uživatelským rozhraním HyperOS.

Fotoaparáty tentokráte nesou značení Leica, můžeme očekávat výraznější posun v kvalitě snímků. Ostatně únik na Weibo zmínil, že výrobce se u modelu Xiaomi Civi 4 Pro rozhodl vylepšit prakticky všechno, výsledkem má být výrazně lepší mobilní telefon. Ale výrobce to nesmí přehnat s cenou, například Xiaomi 13T může být velmi solidním konkurentem a podobně to platí pro chystané POCO F6. A to se bavíme pořád jen o telefonech od Xiaomi, přičemž ve střední třídě se pohybuje Samsung, Realme, Vivo, Nothing…

Uvidíme, jestli (a případně kdy) se Xiaomi 14 Lite dostane na náš trh. Loňské Xiaomi 13 Lite bylo tak trochu otloukánkem, přestože má velmi slušné specifikace a nemá vyloženě slabé místo. Ale konkurence v podobě dalších telefonů POCO a Redmi znamenala, že na Xiaomi 13 Lite se zkrátka zapomnělo. Bude zajímavé sledovat, jak se výrobce postaví k letošnímu modelu, design a specifikace ale vypadají skvěle!

Těšíte se na Xiaomi 14 Lite?

