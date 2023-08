Xiaomi 13T Pro se má už brzy představit na globálním trhu

V pondělí Xiaomi odhalilo čínskou verzi

Pyšní se super displejem, nekompromisním výkonem a novým snímačem

Pokud jste pondělní tiskovou konferenci vypnuli hned po představení Xiaomi Smart Bandu 8 Pro, možná jste nezaznamenali, že se na ní ukázal ještě telefon Redmi K60 Ultra. Ten se u nás tradičně prodávat nebude, ale dle posledních dostupných informací by měl na evropský, potažmo český trh vstoupit pod názvem Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T Pro bude převlečené Redmi K60 Ultra

Jedním z nejvýraznějších rysů Redmi K60 Ultra je bezpochyby jeho 12bitový 6,67″ OLED displej s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů a obnovovací frekvencí 144Hz. Ta by měla konečně naplno využít svůj potenciál a to díky grafickému čipu X7, který Xiaomi vyvinulo společně s firmou PixelWorks. Telefon by měl být prý schopen dosáhnout na 144 snímků za sekundu hned ve třiceti různých titulech. Ve špičce by měl navíc displej dosahovat na jas až 2 600 nitů, což by bylo vůbec nejvíce ze všech aktuálně nabízených telefonů, ať se bavíme o Android či iOS scéně. Samozřejmostí je čtečka otisků prstů v displeji a podpora pro Always-On.

Redmi K60 Ultra je poháněno čipsetem Dimensity 9200+ v kombinaci s až 24 GB paměti LPDDR5X RAM a rychlým úložištěm UFS 4.0. Čipset od MediaTeku by měl překonat Snapdragon 8 Gen2, takže o výkon rozhodně nebude nouze. Na zadní straně se nachází trojice snímačů v čele s 54Mpx senzorem Sony IMX800 s optickou stabilizací. Xiaomi jej vyměnilo za 200Mpx senzor od Samsungu a jsem sám zvědav, jak bude fungovat v praxi. Nechybí 8Mpx ultraširoký snímač a 2Mpx makro kamerka.

S baterií o kapacitě 5 000 mAh a podporou 120W nabíjení slibuje nové Redmi K60 Ultra ucházející výdrž, dle firmy až 1,32 dne. Za zmínku stojí rovněž certifikace IP68 nebo nová odpařovací komora, která by měla zajistit dostatečný odvod tepla.

Je to ještě náramek? Xiaomi Smart Band 8 Pro vypadá jako hodinky a má nádherný displej čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Redmi K60 Ultra 5G Unboxing!

Redmi K60 Ultra je k dispozici v několika variantách s RAM od 12 GB až po neuvěřitelných 24 GB. Základní 12/256GB verze vychází na 2 599 CNY, tedy asi 7 800 korun bez daně. U nás bude ale Redmi K60 Ultra, alias Xiaomi 13T Pro samozřejmě dražší.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na budoucí Xiaomi 13T Pro?

Zdroj: GSMArena