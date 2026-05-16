Majitelé Xiaomi 13T by se konečně mohli dočkat HyperOS 3. Evropská aktualizace je prý za rohem

  • Xiaomi 13T se podle zjištění serveru XimiTime blíží k veřejnému vydání aktualizace HyperOS 3
  • Pro globální i evropskou verzi se 15. května objevily nové interní buildy postavené na Androidu 16
  • Většina dalších podporovaných modelů Xiaomi přitom systém HyperOS 3 obdržela už zhruba před třemi měsíci

Adam Kurfürst
16.5.2026 12:00
xiaomi 13t pro

Majitelé Xiaomi 13T patří k těm, kteří v posledních měsících sledovali rozšiřování systému HyperOS 3 mezi jednotlivá zařízení s rostoucí frustrací. Aktualizaci založenou na Androidu 16 dostala mezitím řada levnějších i o generaci starších modelů, zatímco oblíbené 13T zůstalo zaseknuté ve fázi interního testování. Nyní se ale konečně blýská na lepší časy.

Nové interní buildy signalizují blížící se vydání

Server XimiTime upozornil na to, že se 15. května objevily čerstvé interní buildy aktualizace HyperOS 3 pro obě prodávané varianty Xiaomi 13T. Pro evropskou EEA verzi nese označení OS3.0.1.0.WMFEUXM, zatímco globální varianta byla zachycena pod číslem OS3.0.3.0.WMFMIXM. Obě jsou postaveny na Androidu 16 a podle redakce signalizují, že se aktualizace nachází ve finální fázi přípravy.

Interní testování pro Xiaomi 13T přitom Xiaomi spustilo už zhruba před třemi měsíci. Během této doby ovšem aktualizace zamrzla v jakémsi vývojářském limbu kvůli optimalizacím a doladění stability, a to navzdory tomu, že podstatná část ostatních podporovaných zařízení dostala HyperOS 3 už dávno. Xiaomi už mezitím interně pracuje na verzi HyperOS 3.3, dodává XimiTime.

Jeden z klíčových modelů zůstal pozadu

V diskuzních fórech a komentářích pod články si uživatelé v posledních několika týdnech stále hlasitěji stěžují, že na aktualizaci dosud čekají. Někteří dokonce upozorňují, že stejné verze interních buildů byly spatřeny už v dubnu, což u nich vyvolává obavy z dalších odkladů.

Sláva! Telefony Xiaomi se naučí sdílet soubory přes AirDrop, potvrdil Google

HyperOS 3 přináší kromě jiných změn dynamický prvek HyperIsland pro práci s notifikacemi a živými aktivitami, vylepšenou sadu funkcí pro propojení HyperConnect, plynulejší animace, lepší správu paměti na Androidu 16, rychlejší spouštění aplikací nebo nižší spotřebu v pohotovostním režimu.

Jste se svým Xiaomi 13T spokojeni?

Zdroje: XimiTime, Reddit (1, 2)

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

