Majitelé Xiaomi 13T by se konečně mohli dočkat HyperOS 3. Evropská aktualizace je prý za rohem

Xiaomi 13T se podle zjištění serveru XimiTime blíží k veřejnému vydání aktualizace HyperOS 3 Pro globální i evropskou verzi se 15. května objevily nové interní buildy postavené na Androidu 16 Většina dalších podporovaných modelů Xiaomi přitom systém HyperOS 3 obdržela už zhruba před třemi měsíci

Adam Kurfürst Publikováno: 16.5.2026 12:00

Majitelé Xiaomi 13T patří k těm, kteří v posledních měsících sledovali rozšiřování systému HyperOS 3 mezi jednotlivá zařízení s rostoucí frustrací. Aktualizaci založenou na Androidu 16 dostala mezitím řada levnějších i o generaci starších modelů, zatímco oblíbené 13T zůstalo zaseknuté ve fázi interního testování. Nyní se ale konečně blýská na lepší časy. Nové interní buildy signalizují blížící se vydání Jeden z klíčových modelů zůstal pozadu Nové interní buildy signalizují blížící se vydání Server XimiTime upozornil na to, že se 15. května objevily čerstvé interní buildy aktualizace HyperOS 3 pro obě prodávané varianty Xiaomi 13T. Pro evropskou EEA verzi nese označení OS3.0.1.0.WMFEUXM, zatímco globální varianta byla zachycena pod číslem OS3.0.3.0.WMFMIXM. Obě jsou postaveny na Androidu 16 a podle redakce signalizují, že se aktualizace nachází ve finální fázi přípravy. Interní testování pro Xiaomi 13T přitom Xiaomi spustilo už zhruba před třemi měsíci. Během této doby ovšem aktualizace zamrzla v jakémsi vývojářském limbu kvůli optimalizacím a doladění stability, a to navzdory tomu, že podstatná část ostatních podporovaných zařízení dostala HyperOS 3 už dávno. Xiaomi už mezitím interně pracuje na verzi HyperOS 3.3, dodává XimiTime. Jeden z klíčových modelů zůstal pozadu V diskuzních fórech a komentářích pod články si uživatelé v posledních několika týdnech stále hlasitěji stěžují, že na aktualizaci dosud čekají. Někteří dokonce upozorňují, že stejné verze interních buildů byly spatřeny už v dubnu, což u nich vyvolává obavy z dalších odkladů. HyperOS 3 přináší kromě jiných změn dynamický prvek HyperIsland pro práci s notifikacemi a živými aktivitami, vylepšenou sadu funkcí pro propojení HyperConnect, plynulejší animace, lepší správu paměti na Androidu 16, rychlejší spouštění aplikací nebo nižší spotřebu v pohotovostním režimu. Zdroje: XimiTime, Reddit (1, 2)

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi