Mobily Xiaomi už se oficiálně nebojí vody. Pozdě, ale přece

Vlajkové telefony série Xiaomi 13 představují v rámci portfolia této populární čínské značky hned několik technologických pokroků. Kromě použití lepších fotoaparátů či procesoru, což jsou takové klasické kroky vpřed, které nikoho moc nepřekvapí, jde například i o oficiální certifikaci vodotěsnosti. Řada Xiaomi 13 je historicky první, která má krytí IP68 a “zaručuje” tak téměř dokonalou vodotěsnost. Proč jsou v předchozí větě uvozovky? A proč firmě trvalo tak dlouho, než s certifikací přišla? A k čemu je vlastně dobrá? Pojďme to trochu probrat…

Xiaomi telefony a vodotěsnost: Proč už to nebylo dávno?

Telefony Xiaomi ještě donedávna spolehlivě patřily do kategorie, ve které se hrálo hodně muziky za málo peněz. Ale co nebylo nutně potřeba, to se u mobilů vynechalo, aby byla cena co nejnižší. Tak se roky stavěl třeba konkurent OnePlus k bezdrátovému nabíjení. Nicméně v případě Xiaomi a vodotěsnosti to bylo tak trochu na půl cesty. Mimo jiné i zprávy od spokojených až překvapených uživatelů potvrzovaly, že telefony této značky jsou proti vodě velmi odolné. Jen tomu chyběla ta certifikace. To “razítko”.

Někdy v roce 2016 zmínil šéf firmy Lei Jun něco, co všichni tak trochu tušili: Krytí IP není (a tehdy bylo v plánu, že asi ani nikdy nebude) u telefonů Xiaomi prokazováno z toho důvodu, že je laboratorní testování a získání certifikace příliš nákladné. A prý by mohlo zvednout cenu mobilů až o desítky procent. To by dost zahýbalo s tehdejší pozicí značky, takže to dávalo smysl. Ale trend se před pár lety změnil, když Xiaomi oficiálně vytáhlo do boje s top vlajkovými konkurenty v čele s iPhony a mobily Samsung Galaxy S či Galaxy Note.

IP68 Mobilní telefony se stupněm IP68 jsou chráněny proti prachu, před nebezpečnými dotyky a proti potopení do vody. Oproti mobilům s IP67, které vydrží maximálně 30minutové ponoření do metrové hloubky, je tak můžete klidně nepřetržitě potápět do vody za podmínek, které určí výrobce. Vyšší stupeň, IP69, pak odolává i náporu tlakové vody. (Vodafone)

K čemu je to vlastně dobré?

Společnost se ale k oficiálnímu certifikování svých nejlepších mobilů nerozhoupala hned. Od řady Xiaomi 10, kterou můžeme považovat za start zmíněné ambicióznější éry, to až k sérii Xiaomi 13 trvalo zase několik let. Ale je to tu a zákazníci mohou, s možná trochu pokřiveným úsměvem, utrousit “hurá”. Není oficiálně známo, jak velkou část produkční ceny těchto mobilů tvoří právě náklady na certifikaci, nicméně v tuto chvíli už asi nejde o zmíněné desítky procent z finální prodejní částky a tak nějak jednodušeji se to “ztratí”.

Xiaomi 13 řada | Xiaomi Česká republika

Existence oficiální certifikace IP68, která je etalonem v úrovni voděodolnosti nejen u telefonů, má v prvé řadě psychologický efekt. Majitel takto označeného mobilu se jednoduše nemusí bát, že se telefon zničí v momentě pádu do rybníka, polití džusem nebo při postříkání dětmi při natáčení u brouzdaliště. Mobily s krytím IP68 ve skutečnosti zvládnou třeba i natáčení pod vodou. A zvládly to i starší Xiaomi mobily, i když neměly patřičné razítko.

Na co si dát pozor?

Certifikace jednoduše napovídá, že se o telefon můžete v rámci odolnosti proti vodě (a taky prachu, na ten nezapomínejme) spolehnout mnohem více, než když o ní nikde zmínka není a nechce se vám úplně důvěřovat zkušenostem lidí z internetu nebo tomu, jak dokonale k sobě výrobce všechny díly nalepil. Ale pozor. Bohužel se nedá mluvit o záruce, čímž se dostáváme k uvozovkám v prvním odstavci tohoto článku.

Oficiální poznámka ke krytí IP68 u telefonů Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro Zařízení bylo testováno a certifikováno jako odolné proti stříkající vodě, vodě a prachu za specifických laboratorních podmínek s klasifikací ochrany IP68 na základě IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Upozorňujeme, že zkušební podmínky odolnosti proti vodě zahrnují: ponoření do statické sladké vody do hloubky 1,5 metru po dobu až 30 minut, přičemž teplotní delta mezi vodou a výrobkem je maximálně 5 K. Tyto vlastnosti odolnosti proti vodě se týkají pouze specifických podmínek testovaných v laboratorním prostředí, které neodpovídají běžným podmínkám používání spotřebiteli.

Xiaomi se, stejně jako řada dalších výrobců, sice IP krytím / certifikací chlubí, ale vodotěsnost současně není zahrnuta v záruce. Respektive prakticky není možné ji nárokovat ve chvíli, kdy telefon zničila vniknutá voda. “Záruka se nevztahuje na poškození způsobené kapalinou v prostředí mimo testovací podmínky standardu IP68,” stojí v oficiálním popisu (je zajímavé, že jen anglickém) na webové prezentaci telefonů Xiaomi 13.

To znamená, že pokud mobil vystavíte kontaktu s vodou či prachem jen trochu jinak než se to dělá v laboratořích (roli hraje například i kyselost nebo teplota vody) a on to nezvládne, není to vina výrobce. “Ochrana proti vniknutí vody není zajištěna, pokud je výrobek vystaven prostředí, které přesahuje zkušební podmínky. Nedoporučujeme, abyste jej sami testovali. Nedoporučuje se pro použití na pláži nebo u bazénu,” dočteme se rovněž v oficiálním popisu.

Máme radost? Máme radost

I přesto, že se v certifikovaném IP krytí ukrývá tato technicko-právní klička, je dle mého dobrým rozhodnutím, že jej Xiaomi začalo pro své vlajkové telefony zařizovat. Až tak velký smysl to nedává u levnějších modelů, kde by skutečně mohla cena až nesnesitelně poskočit, ale u top modelů se ta tato úroveň kvality očekává a v celkové hodnotě mobilu se dají náklady snadněji umořit. Většina fanoušků Xiaomi mobilů a zastánců “zaručené” vodotěsnosti si tedy asi u třinácté řady řekla: Pozdě, ale přece!

Jak vnímáte (ne)vodotěsnost u mobilů?