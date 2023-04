Xiaomi 13 Ultra: Čím bude fotit a kolik by mohl stát v ČR?

Bylo potvrzeno, že již 18. dubna společnost Xiaomi globálně představí svůj nejnovější a také nejvybavenější vlajkový telefon Xiaomi 13 Ultra. Je tedy na místě již probírat jeho parametry. A také přemýšlet nad tím, jaká by mohla být jeho cena u nás v ČR. Po stránce specifikací nám již pomáhá přímo výrobce, který poslední dny před uvedením opět věnuje vypouštění různých vábniček. Ceny jednotlivých variant se pak dají odhadnout z jednoho nedávného zajímavého úniku.

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging. 🟠📷🔴

Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ

— Xiaomi (@Xiaomi) April 12, 2023