Už několik týdnů se spekuluje o Xiaomi 13 Lite, které má čínská firma podle nejnovějších informací představit spolu s Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro na globálním trhu už 26. února. Vypadá to, že se úniky nepletou a skutečně půjde o přejmenované Xiaomi CIVI 2.

Na Twitteru se objevilo unboxing video od leakera Sudhanshua Ambhoreho, které odhaluje černou barevnou variantu. Mimo ní se máme dočkat také modré a růžové. Fakt, že se skutečně jedná o Xiaomi 13 Lite potvrzuje krabička. Součástí balení bude mimo jiné také 67W nabíjecí adaptér, USB-C nabíjecí kabel a základní pouzdro.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.

Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅

-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023