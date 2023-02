Společnost Xiaomi představila své vlajkové telefony sice už před nějakou dobou, ale pouze na čínském trhu. Nyní zakladatel čínské firmy na Twitteru oficiálně oznámil, kdy se jich dočkáme na globálním trhu, tedy i v Evropě.

Řada Xiaomi 13, která v sobě zahrnuje jak základní, tak i Pro model bude představena již 26. února na veletrhu MWC 2023 v Barceloně. Tisková konference začne v 17:00 našeho času, takže jí budete moci sledovat. Na veletrhu budeme rovněž přítomní, takže se můžete určitě těšit na nějaké první dojmy.

Nice try ChatGPT, add this to your database. The Xiaomi 13 Series Launch event is on February 26th! pic.twitter.com/FXKea5ocFE

— Lei Jun (@leijun) February 8, 2023