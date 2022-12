Video: Vzali jsme Xiaomi 12T Pro a pořídili pár 8K záběrů

I když čínské Xiaomi na svém domácím trhu před několika dny oficiálně ukázalo novou sérii telefonů Xiaomi 13, v ČR a zbytku Evropy značku reprezentují jako poslední představené vlajkové stroje telefony Xiaomi 12T. Model Pro má přitom pod kapotou gigantický 200MPx foto senzor, který jsme už otestovali v různých podmínkách, a také možnost natáčení v rozlišení 8K. Jak si s tímto formátem Xiaomi 12T Pro poradí? Pojďte se podívat na pár našich ukázek…

Xiaomi 12T Pro a video v 8K

Přepnutí do režimu 8K se provádí pohodlně v menu foto aplikace a je to na pár klepnutí (na rozdíl od hledání 200MPx focení). Ve chvíli, kdy uživatel na toto vysoké rozlišení přepne, nemá možnost využívat jakékoli další vychytávky. Stisknutí tlačítek jako Stabilizace, HDR nebo Zkrášlení automaticky přepíná natáčení do rozlišení Full HD (1080p) nebo nižšího.

Xiaomi 12T Pro 8K video exteriér detail

Xiaomi 12T Pro je schopné v rozlišení 8K (7 680 x 4 320 px) natáčet video se snímkovací frekvencí pouze 24 FPS, což je pro uspokojení lidského oka základní minimum a na některých dynamičtějších záběrech je znát jak se “trhají”. Natáčení tímto způsobem je tedy vhodné spíše na klidné scény.

Xiaomi 12T Pro 8K video 6x zoom pohyb

Rovněž je dobré se vyhnout pořizování záběrů jen tak z ruky při chůzi, běhu nebo jízdě, protože bez jakékoli podpůrné stabilizace (pokud si telefon nedáte třeba do gimbalu) je výsledek dost roztřesený.

Xiaomi 12T Pro 8K video exteriér pohyb

Naopak celkem potěší šestinásobný zoom, který je schopný v kombinaci s přesným ostřením a dostatečnou pixelovou rezervou přiblížit vzdálenou scénu nebo ukázat detail blízkého předmětu poměrně kvalitně. Noční natáčení bez AI asistentů a další softwarové podpory trpí překvapivě málo a mobil nemá problém ostřit nebo vykreslovat detaily ani pod velmi slabou lampou.

Xiaomi 12T Pro 8K video noc

Pokud hodláte toto maximální rozlišení u Xiaomi 12T Pro využít, může se nejvíce hodit například na zachycování klidných přírodních či městských scenérií, pořizování rozhovorů nebo tvorbu produktových videí.

Xiaomi 12T Pro 8K video strom detail

Xiaomi 12T Pro při prvním spuštění 8K režimu rovnou upozorní, že je možné jej využít k pořízení jen omezené délky záznamu, což dá rozum. Každá sekunda videa zabírá cca 20 megabajtů paměti, která pak mizí před očima. Telefon video ukládá s koncovkou .mp4 (MPEG-4) ve formátu HEVC. Formát audia je AAC a jedná se o stereo. Přiložená videa představují jen část záznamů. Kompletní balík originálních videí najdete na Google Disku.

K čemu byste rádi využili natáčení v 8K?