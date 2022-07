Xiaomi teprve včera uvedlo modelovou řadu Xiaomi 12S a už se začíná spekulovat o řadě Xiaomi 12T. Nutno podotknout, že loňská řada Xiaomi 11T byla velmi povedená. Nabízela perfektní poměr mezi cenou a výkonem, skvělé reproduktory, slušný displej a dobré fotoaparáty. Mimochodem si na Pro variantu můžete přečíst u nás také recenzi.

Řada Xiaomi 12T dostane opět nekompromisní výkon

Leaker Kacper Skrzypek nám nyní poodhalil, jaký čipset by mohl v řadě Xiaomi 12T tikat. Podle něj bude opět zahrnovat dva modely, které se kódově označují jako plato a diting. První zmíněná verze by měla být základní a pod kapotou má tikat MediaTek Dimensity 8100-Ultra. V útrobách Xiaomi 12T Pro by pak mohl být Snapdragon 8+ Gen1.

Není to tak dávno, co byly chystané telefony certifikovány na FCC, takže bychom neměli být od oficiálního uvedení příliš daleko. Počítat můžeme prý také se 120Hz AMOLED displeji nebo 120W nabíjením.

Jak se těšíte na řadu Xiaomi 12T?

Zdroj: gizmochina.com