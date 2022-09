Konečně! Xiaomi odhalilo datum představení očekávané řady

První zmínky o řadě Xiaomi 12T jsme vám přinesli už před několika měsíci. Pokud vám připadá stejně jako nám čekání nekonečné, máme pro vás skvělou zprávu. Čínská firma totiž (konečně) odhalila oficiální datum vydání.

Na mobily Xiaomi 12T a Xiaomi 12T Pro se můžeme těšit už v úterý, 4. října. Na jedny z nejočekávanějších mobilů od této značky tedy konečně dojde příští týden. Akce začíná ve 22:00 našeho času a bude možné ji sledovat prostřednictvím YouTube, ale také na Facebooku a oficiálním webu společnosti.

Ready to #MakeMomentsMega!

Watch #XiaomiLaunch on our social media platforms on October 4th, 2022! pic.twitter.com/veD7ENAc4v

