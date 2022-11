Už je to nějaký čas, co společnost Xiaomi představila model Xiaomi 12S Ultra, který jsme porovnávali s konkurenčním Galaxy S22. Nyní se čínský gigant rozpovídal o tom, že měl v plánu vedle něj představit ještě jeden smartphone, který by svou fotovýbavou konkuroval bezzrcadlovkám.

Mobil Xiaomi 12S Ultra Concept phone, který je očividně postavený právě na Xiaomi 12S Ultra nabízí identickou soustavu foťáků a navíc ještě jeden 1palcový snímač. Na rozdíl od něj je však možné na koncept namontovat jakýkoliv objektiv z řady Leica-M, což by z něj dělalo v kombinaci s profesionální aplikací fotoaparátu a podporou 10bitového RAW formátu vcelku ultimátní foto zařízení pro poloprofesionály.

Xiaomi 12S Ultra Concept with Interchangeable Leica Lenses

Fotografie, které můžete vidět pod tímto odstavcem firma produkovala v kombinaci s objektivem Leica Summilux-M 35mm f/1,5 ASPH a nutno uznat, že výsledky jsou na první pohled opravdu nerozeznatelné od běžné bezzrcadlovky, hlavně co se týče třeba bokeh efektu. Je škoda, že čínská firma na poslední chvíli projekt zařízla a dala přednost klasickému mobilu. Tak snad se dočkáme někdy v budoucnu.

Dokázali byste si představit používat mobil i jako bezzrcadlovku?

Zdroj: GSMArena