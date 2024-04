Smartphony neustále přichází s rychlejším a rychlejším nabíjením

Hodnoty přesahující 100W hranici se stávají normálními i pro střední třídu

Xiaomi chystá malou nabíječku s pořádně vysokým výkonem dobíjení

Baterie chytrých telefonů lze postupně dobíjet vyšším a vyšším výkonem. Již dávno přitom neplatí, že 100W či rychlejší nabíjení přísluší pouze těm nejdražším vlajkovým telefonům – podívejte se třeba na novou Motorolu Edge 50 Pro, která spadá do střední třídy, a přesto se chlubí podporou pro úchvatných 125 W.

Vývojem si prochází i samotné nabíječky. Jednotlivým výrobcům se postupem let podařilo zmenšit velikost i u naprostých bestií, které poskytují nadstandardně vysoký výkon. Hodí se to zejména při cestování, kdy jsme obvykle rádi za každé ušetřené místo v našem zavazadle. Majitele mobilů s výkonem nabíjením přesahujícím 100W hranici by mohl potěšit připravovaný adaptér od Xiaomi.

Novinka od čínského technologického kolosu se na trh ještě oficiálně nedostala, avšak její snímek byl zveřejněn na čínské sociální platformě Weibo (upozornil na to web Gizmochina). Nabíječka se 120W výkonem a technologií GaN (Gallium Nitride) využije design ve tvaru válce a rozměrově by na tom mohla být klidně i lépe než mnohé adaptéry přibalené ke smartphonům. Relativně velkou nabíječku s pouze 90W výkonem nalezneme třeba v krabičce vlajky Xiaomi 14 Ultra, viz unboxing video níže.

Jak rychle se nabíjí váš telefon?

Zdroje: Weibo, Gizmochina