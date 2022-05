Uniká kompletní zadní strana Xiaomi 12 Ultra. Co ji říkáte?

Po jedné z nejočekávanějších vlajkových lodí, Xiaomi 12 Ultra se v posledních několika týdnech slehla zem. A to i přes fakt, že v únoru a březnu o něm unikla hromada informací. Nyní to ale vypadá, že se pomalu ale jistě blížíme oficiálnímu představení.

Xiaomi 12 Ultra dostane 50Mpx hlavní foťák

Leaker @SlashLeaks se s námi na Twitteru podělil o reálnou fotografii, která vyobrazuje zadní stranu telefonu. Ta potvrzuje to, co ukazovaly snad všechny možné rendery a to obří kruhovitý modul foťáků. Celkem zde nalezneme hned sedm různých výřezů pro snímače a LED blesk, přičemž tím hlavním by měl být Sony IMX800 o velikosti 1/1,1 palce s rozlišením 50 Mpx.

K dispozici má být také teleobjektiv a 48Mpx ultraširoký snímač. O ostatních foťácích zatím nemáme žádné informace, avšak spekuluje se třeba o LiDAR senzoru. Na přední straně bychom měli nalézt 48Mpx selfie kamerku. Vypadá to tedy, že nás od oficiálního uvedení dělí několik týdnů.

Jak se těšíte na Xiaomi 12 Ultra?

Zdroj: Twitter