Původně se očekávalo, že se vedle vlajkových telefonů Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro ukáže také varianta Xiaomi 12 Ultra, což se ale (jak dobře víte) nestalo. Od té doby se to na internetu hemží nejrůznějšími spekulacemi, rendery a dalšími informacemi o tomto chystaném vlajkovém modelu. A nyní dokonce uniká oficiální prospekt.

Xiaomi 12 Ultra dostane dosud nepředstavený čip

Tento plakát odhaluje, že by mohl být telefon představený již 10. května, což je přesně za měsíc. Podělil se o něj známý leaker Ben Geskin, který jej sdílel na svém Twitteru. Ten stejný prospekt však ukazuje ještě podstatnější informaci. Pod kapotou Xiaomi 12 Ultra má totiž tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, což je dosud neohlášený čipset a čínská firma by tak byla jednou z prvních, která by jej nabízela.

Co se týče dalších informací, telefon by měl dostat 6,73palcový E5 AMOLED displej s technologií LTPO 2.0. Samozřejmostí bude podpora 10bitových barev nebo 120Hz obnovovací frekvence. O globální dostupnosti zatím bohužel nemáme žádné informace.

Jak se na Xiaomi 12 Ultra těšíte?

Zdroj: gizmochina.com, letsgodigital