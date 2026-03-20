Xiaomi ukončuje podporu této starší vlajkové řady. Nemáte některý z modelů?

  • Xiaomi oficiálně ukončilo softwarovou podporu pro řadu Xiaomi 12 včetně verzí Pro a Lite
  • Modely Xiaomi 12 a 12 Pro končí s Androidem 15 a HyperOS 3.0, varianta Lite zůstává na Androidu 14
  • Spolu s řadou Xiaomi 12 se na seznam nepodporovaných zařízení dostalo i Redmi Note 12 5G

Adam Kurfürst
20.3.2026 14:00
Majitelé smartphonů z řady Xiaomi 12 se dočkali zprávy, kterou nikdo neslyší rád. Podle aktualizovaných dat v oficiálním bezpečnostním centru Xiaomi byly všechny tři modely této řady zařazeny mezi zařízení s ukončenou podporou. To znamená, že se už nedočkají žádných aktualizací systému, bezpečnostních záplat ani nových funkcí.

Kterých modelů se to týká?

Na seznam zařízení s ukončenou podporou se dostaly Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 Lite. První dva jmenované modely končí svou softwarovou pouť na Androidu 15 s HyperOS 3.0, což odpovídá třem velkým aktualizacím systému od uvedení s Androidem 12. Varianta Lite na tom je o poznání hůře – zůstává na Androidu 14 s HyperOS 1.0.

Spolu s řadou Xiaomi 12 se na seznam nepodporovaných zařízení dostalo také Redmi Note 12 5G, které končí na Androidu 14 s HyperOS 2.0.

Co to znamená pro uživatele?

Telefony budou nadále fungovat bez problémů, nicméně absence bezpečnostních záplat je vystavuje novým hrozbám. Xiaomi v takovém případě doporučuje přechod na novější hardware. Kdo chce zůstat v ekosystému značky a mít jistotu dlouhodobé podpory, může zvážit například řadu Xiaomi 15 nebo aktuální vlajkové lodě POCO.

Používáte některý z modelů řady Xiaomi 12?

Zdroje: XiaomiTime, Gizmochina

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

