Xiaomi ukončuje podporu této starší vlajkové řady. Nemáte některý z modelů?

Adam Kurfürst Publikováno: 20.3.2026

Majitelé smartphonů z řady Xiaomi 12 se dočkali zprávy, kterou nikdo neslyší rád. Podle aktualizovaných dat v oficiálním bezpečnostním centru Xiaomi byly všechny tři modely této řady zařazeny mezi zařízení s ukončenou podporou. To znamená, že se už nedočkají žádných aktualizací systému, bezpečnostních záplat ani nových funkcí. Kterých modelů se to týká? Co to znamená pro uživatele? Kterých modelů se to týká? Na seznam zařízení s ukončenou podporou se dostaly Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 Lite. První dva jmenované modely končí svou softwarovou pouť na Androidu 15 s HyperOS 3.0, což odpovídá třem velkým aktualizacím systému od uvedení s Androidem 12. Varianta Lite na tom je o poznání hůře – zůstává na Androidu 14 s HyperOS 1.0. Spolu s řadou Xiaomi 12 se na seznam nepodporovaných zařízení dostalo také Redmi Note 12 5G, které končí na Androidu 14 s HyperOS 2.0. Co to znamená pro uživatele? Telefony budou nadále fungovat bez problémů, nicméně absence bezpečnostních záplat je vystavuje novým hrozbám. Xiaomi v takovém případě doporučuje přechod na novější hardware. Kdo chce zůstat v ekosystému značky a mít jistotu dlouhodobé podpory, může zvážit například řadu Xiaomi 15 nebo aktuální vlajkové lodě POCO. Používáte některý z modelů řady Xiaomi 12? Zdroje: XiaomiTime, Gizmochina