POCO X8 Pro a X8 Pro Max míří do Česka! Nabízí báječný poměr mezi cenou a výkonem Hlavní stránka Zprávičky POCO dnes představilo dvojici nových telefonů X8 Pro Max a X8 Pro, oba se 100W nabíjením a odolností IP69 Model Pro Max přináší vlajkový čipset Dimensity 9500s a baterii 8 500 mAh, která má vydržet dva dny České ceny začínají na 9 299 Kč za X8 Pro, do konce března navíc platí zaváděcí slevy až 1 800 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Značka POCO dnes oficiálně odhalila svou novou řadu X8 Pro, a to rovnou ve dvou variantách. POCO X8 Pro Max je vůbec prvním modelem s přídomkem Pro Max v historii značky a míří na zákazníky, kteří chtějí vlajkový výkon za cenu střední třídy. Vedle něj stojí klasické POCO X8 Pro, kompaktnější a levnější alternativa se stále slušnou výbavou. Oba telefony jsou v Česku ihned k mání. Dimensity 9500s poprvé na globálním trhu Baterie, u které zapomenete na nabíječku Displeje s jasem 3 500 nitů a ochranou zraku Odolnost na čtyři certifikace a design s RGB osvětlením 50Mpx foťák a pár AI triků navíc HyperOS 3 s bonusy od Googlu i Spotify České ceny a zaváděcí slevy Dimensity 9500s poprvé na globálním trhu Hlavním tahákem většího modelu je čipset MediaTek Dimensity 9500s, který se v POCO X8 Pro Max představuje poprvé mimo Čínu. Jde o mírně ořezanou verzi vlajkového Dimensity 9500, vyráběnou 3nm procesem, s jedním jádrem Cortex-X925 taktovaným na 3,73 GHz, třemi jádry Cortex-X4 na 3,3 GHz a čtveřicí Cortex-A720 na 2,4 GHz. O grafiku se stará GPU Immortalis-G925 MC11. V benchmarku AnTuTu naměřilo POCO přes 3 miliony bodů, což je území, kde se běžně pohybují telefony za dvojnásobek ceny. Menší POCO X8 Pro vsadilo na Dimensity 8500 Ultra, který je oproti předchůdci o zhruba 16 % výkonnější v AnTuTu. Nejde sice o vlajkový křemík, ale pro běžné použití i hraní to bohatě stačí. Oba modely doplňují rychlé paměti LPDDR5X a úložiště UFS 4.1, což je na tuto cenovou kategorii nadstandardní kombinace. Baterie, u které zapomenete na nabíječku POCO X8 Pro Max se chlubí největší baterií v historii značky — 8 500 mAh. Výrobce slibuje dvoudenní výdrž na jedno nabití, a byť jsou takové údaje vždy podmíněné konkrétním stylem používání, u takové kapacity je reálné, že na nabíječku skutečně nebudete myslet každý večer. Po 1 600 nabíjecích cyklech si baterie má udržet přes 80 % kapacity, což odpovídá přibližně šesti letům provozu. Model X8 Pro je na tom skromněji s 6 500 mAh, ale i to je nadprůměrná kapacita. Společné mají oba telefony 100W drátové nabíjení (HyperCharge) a 27W reverzní nabíjení kabelem, takže v nouzi poslouží jako powerbanka pro sluchátka, hodinky nebo třeba jiný telefon. Nabíjecí adaptér ovšem v balení nenajdete. POCO X8 Pro Max disponuje 6,83palcovým 1,5K AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů (na 25 % plochy). Menší X8 Pro nabízí 6,59palcový panel se stejnými parametry — shodné rozlišení, jas i frekvence. Oba displeje využívají panely M10 s novým typem červeného luminiscenčního materiálu, který má zvýšit světelnou účinnost a zároveň snížit spotřebu energie. Za zmínku stojí i PWM stmívání při 3 840 Hz a trojitá certifikace TÜV Rheinland pro ochranu zraku. U modelu Pro Max navíc POCO nasadilo ultrazvukovou čtečku otisků, zatímco X8 Pro se spokojí s klasickou optickou. Odolnost na čtyři certifikace a design s RGB osvětlením Oba telefony chrání sklo Corning Gorilla Glass 7i a splňují hned čtveřici certifikací odolnosti: IP66, IP68, IP69 a IP69K. To poslední znamená ochranu i před vysokotlakým proudem horké vody — takže pokud vám telefon spadne do vařící polévky, teoreticky by to měl přežít. Model Pro Max k tomu přidává pětihvězdičkovou certifikaci SGS pro odolnost vůči pádům, tlaku a ohybu. Po designové stránce oba modely sdílejí minimalistickou linii s fotomodulem inspirovaným „vodními okruhy“, který doplňuje dynamické RGB osvětlení. To reaguje na notifikace, nabíjení, hudbu i hry. POCO X8 Pro Max kombinuje kovový rám se zadním panelem ze sklolaminátového materiálu, X8 Pro pak nabízí plastový rám. Barevné varianty jsou u obou tři — černá, bílá a u Pro Maxu modrá, u X8 Pro mentolově zelená. 50Mpx foťák a pár AI triků navíc Fotografická výbava je u obou modelů postavená kolem 50Mpx hlavního snímače — u Pro Maxu jde o senzor Light Fusion 600, u standardního Pro o osvědčený Sony IMX882. K tomu je v obou případech 8Mpx širokoúhlý objektiv a 20Mpx selfie kamerka. HyperOS 3 s bonusy od Googlu i Spotify Oba telefony běží na Androidu 16 s nadstavbou Xiaomi HyperOS 3. Z funkcí stojí za pozornost Xiaomi HyperConnect pro propojení s dalšími zařízeními (včetně Maců), Circle to Search od Googlu, hlasový asistent Gemini a také poměrně zajímavá funkce Xiaomi Offline Communication, která umožňuje hlasové hovory i bez mobilního signálu. Novinkou je také Ticket Purchase Mode, který optimalizuje odezvu telefonu při nákupu lístků během vysoké poptávky — prý dorazí OTA aktualizací někdy v květnu. K telefonům navíc POCO přibaluje zkušební verzi Spotify Premium a dvouměsíční přístup k YouTube Premium zdarma. České ceny a zaváděcí slevy A teď to nejdůležitější — kolik novinky stojí. POCO X8 Pro Max v konfiguraci 12/512 GB má doporučenou cenu 13 299 Kč. POCO X8 Pro startuje v provedení 8/256 GB na 9 299 Kč, varianta 12/512 GB pak vyjde na 10 799 Kč. Do 31. března 2026 navíc platí zaváděcí akce se slevou až 1 800 Kč. Zvýhodněné ceny vypadají následovně: POCO X8 Pro Max (12/512 GB): 11 699 Kč (sleva 1 600 Kč) POCO X8 Pro (8/256 GB): 7 699 Kč (sleva 1 600 Kč) POCO X8 Pro (12/512 GB): 8 999 Kč (sleva 1 800 Kč) Oba telefony jsou od dnešního dne v prodeji na mi.com/cz, v kamenných prodejnách Xiaomi Store i prostřednictvím dalších oficiálních prodejců. 