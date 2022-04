Na internet unikly první reálné fotografie Xiaomi 12 Lite

Společnost Xiaomi v tuto chvíli na evropských trzích prodává z dvanácté série vlajkových telefonů již tři modely – Xiaomi 12, Xiaomi 12X a Xiaomi 12 Pro (testovali jsme) – nicméně jen u nich v případě této řady určitě nezůstane. Již delší dobu se hovoří a šíří různé úniky také o variantách Xiaomi 12 Ultra a Xiaomi 12 Lite, které by měly poslední vlajkové portfolio ještě značně rozšířit. U druhého zmíněného telefonu nyní máme k dispozici úplně první reálné fotografie.

