Už příští týden přijde velké oznámení od Xboxu! Má se týkat fyzických disků a (možná) i něčeho dalšího Hlavní stránka Zprávičky Šéf Xbox Insider Programu Brad Rosetti avizoval velké oznámení na příští týden Podle insidera Jeze Cordena půjde o Positron — funkci, která převede fyzické hry na digitální licence Přichází to uprostřed vzpoury hráčů proti konci disků; petice „Don't Kill the Disc" má přes 250 000 podpisů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Herní branže je poslední týdny v jednom ohni a zápalná šňůra se jmenuje konec fyzických disků. Zatímco Sony mlčí a sbírá nadávky, Xbox chystá velké oznámení. A pokud má insider Jez Corden pravdu, bude přesně o téhle bolavé věci — jen zabalené do mnohem sympatičtějšího hávu. Positron: z disku rovnou do knihovny Laskavost, nebo elegantní pohřeb? A co Projekt Helix? Positron: z disku rovnou do knihovny Už v květnu Corden informoval, že Microsoft pracuje na funkci disc-to-digital s krycím názvem Positron. Ta by majitelům fyzických her pro Xbox umožnila převést je na digitální licenci. Firma k tomu dosud nic neřekla, jenže teď Brad Rosetti, který vede Xbox Insider Program, napsal na síti X, že příští týden přijde velké oznámení. Nic neupřesnil, ale Corden si je docela jistý, že půjde právě o Positron — a to, že s tím přišel zrovna šéf programu pro testery, naznačuje, že novinku nejdřív dostanou Xbox Insideři a teprve pak veřejnost. Laskavost, nebo elegantní pohřeb? Na první pohled to zní jako vstřícný krok: nepřijdete o hry, které jste si koupili, a knihovna vám zůstane i bez mechaniky. Když se ale nad tím zamyslím podruhé, je Positron především hladká cesta k bezdiskové budoucnosti. Disk vyměníte za licenci, kterou vám může poskytovatel jednou zase vzít — a zpátky už ho nedostanete. Kontext přitom mluví jasně. Rozhodnutí Sony utnout fyzické hry rozjelo petici „Don’t Kill the Disc“, která má přes 250 000 podpisů, a vlnu rušení PS Plus, kterou japonská firma hasí padesátiprocentními slevami. Xbox má v téhle situaci šanci vypadat jako ten hodný — jenže cíl obou značek zůstává stejný. A co Projekt Helix? Otevřená zůstává otázka příští konzole. Hráči po kroku Sony předpokládají, že mechaniku nedostane ani PS6, ani nový Xbox. Podle posledních informací ale Microsoft u Projektu Helix ještě nemá rozhodnuto — a ve hře prý pořád je podpora fyzických disků, ať už přímo v konzoli, nebo formou externího příslušenství. Jestli tedy příští týden padne jen Positron, nebo i slovo o mechanice, se dozvíme brzy. Vyměnili byste své disky za digitální licence, kdyby vám to Xbox nabídl? Zdroj: Brad Rosetti (X), Jez Corden (X), Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole Sony XBOX Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023