Vlastnit konzoli může být brzy přežitek. Příští PlayStation a Xbox možná půjdou na předplatné

  • Známý leaker Kepler_L2 očekává, že Sony a Microsoft nabídnou příští konzole i formou měsíčního předplatného
  • Inspirací je program Apple Upgrade, přes který si od 28. července Američané pronajmou iPhone či Mac od Klarny
  • Jde o čistou spekulaci – ani jedna firma nic podobného neoznámila

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
25.7.2026 20:00
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playstation 5 pro konzole
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Vlastnit už je prý přežitek. Apple příští týden spouští program Apple Upgrade, přes který si Američané pronajmou iPhone, Mac, iPad nebo Apple Watch na 24 až 36 měsíců od fintechové společnosti Klarna – s možností zařízení doplatit, vrátit, nebo vyměnit za novější. A respektovaný leaker Kepler_L2 k tomu na síti X přihodil predikci, která zvedne obočí každému hráči: „rozhodně očekávám, že Sony a Microsoft udělají totéž u konzolí příští generace.“

Proč to dává obchodně smysl

Logika tu je. Microsoft už dnes u Xboxu Series S a X zkoumá alternativní platební modely a jeho příští konzole s krycím jménem Helix, očekávaná v roce 2027, se podle spekulací může vyšplhat až k tisícovce dolarů. Sony zase potřebuje prodat miliony kusů PlayStationu 6 a nízká měsíční platba je psychologicky stravitelnější než jednorázová rána do rozpočtu – zvlášť v době, kdy ceny hardwaru žene nahoru celosvětový nedostatek pamětí. Nájem místo prodeje by oběma firmám pomohl udržet objemy i s dražšími komponentami.

Háček jménem vlastnictví

Jenže z pohledu hráče má pronájem jednu zásadní vadu: konzole vám nikdy nepatří. Platíte za právo ji používat podle podmínek výrobce – a ten vám přístup může teoreticky odebrat, i když jste už poslali stovky dolarů. U her, kde se poslední roky bouřlivě řeší mizení digitálních titulů z knihoven, by šlo o další krok stejným směrem. Zdůrazněme ale, co je podstatné: nejde o únik, jen o odhad jednoho leakera. Sony ani Microsoft žádné předplatné na hardware neoznámily a klidně u klasického prodeje zůstanou.

Pronajali byste si konzoli za pár stovek měsíčně, nebo je vlastnictví nedotknutelné?

Zdroj: Notebookcheck, Kepler_L2 (X), TechCrunch

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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