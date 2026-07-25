Vlastnit konzoli může být brzy přežitek. Příští PlayStation a Xbox možná půjdou na předplatné Hlavní stránka Zprávičky Známý leaker Kepler_L2 očekává, že Sony a Microsoft nabídnou příští konzole i formou měsíčního předplatného Inspirací je program Apple Upgrade, přes který si od 28. července Američané pronajmou iPhone či Mac od Klarny Jde o čistou spekulaci – ani jedna firma nic podobného neoznámila Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vlastnit už je prý přežitek. Apple příští týden spouští program Apple Upgrade, přes který si Američané pronajmou iPhone, Mac, iPad nebo Apple Watch na 24 až 36 měsíců od fintechové společnosti Klarna – s možností zařízení doplatit, vrátit, nebo vyměnit za novější. A respektovaný leaker Kepler_L2 k tomu na síti X přihodil predikci, která zvedne obočí každému hráči: „rozhodně očekávám, že Sony a Microsoft udělají totéž u konzolí příští generace.“ Proč to dává obchodně smysl Háček jménem vlastnictví Proč to dává obchodně smysl Logika tu je. Microsoft už dnes u Xboxu Series S a X zkoumá alternativní platební modely a jeho příští konzole s krycím jménem Helix, očekávaná v roce 2027, se podle spekulací může vyšplhat až k tisícovce dolarů. Sony zase potřebuje prodat miliony kusů PlayStationu 6 a nízká měsíční platba je psychologicky stravitelnější než jednorázová rána do rozpočtu – zvlášť v době, kdy ceny hardwaru žene nahoru celosvětový nedostatek pamětí. Nájem místo prodeje by oběma firmám pomohl udržet objemy i s dražšími komponentami. Háček jménem vlastnictví Jenže z pohledu hráče má pronájem jednu zásadní vadu: konzole vám nikdy nepatří. Platíte za právo ji používat podle podmínek výrobce – a ten vám přístup může teoreticky odebrat, i když jste už poslali stovky dolarů. U her, kde se poslední roky bouřlivě řeší mizení digitálních titulů z knihoven, by šlo o další krok stejným směrem. Zdůrazněme ale, co je podstatné: nejde o únik, jen o odhad jednoho leakera. Sony ani Microsoft žádné předplatné na hardware neoznámily a klidně u klasického prodeje zůstanou. Pronajali byste si konzoli za pár stovek měsíčně, nebo je vlastnictví nedotknutelné? Zdroj: Notebookcheck, Kepler_L2 (X), TechCrunch Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Playstation spekulace XBOX Mohlo by vás zajímat POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024 Nejočekávanější telefon roku 2025 nebude ten, který myslíte. Samsung chystá něco hodně speciálního Jakub Kárník 30.11.2024 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024 Xiaomi chystá převrat: AirPods a Apple Watch budou prý fungovat i s Androidem Jakub Kárník 8.12.2024 Chytré hodinky od Samsungu za pár korun? Levné Galaxy Watch jsou opravdu v plánu! Jakub Kárník 16.4.2024