Streamování her je skvělý a levný způsob, jak si zahrát moderní a náročné tituly bez toho, aniž byste si museli kupovat konzoli nebo herní počítač. Mezi ty nejpopulárnější patří jistě Nvidia GeForce NOW, Google Stadia nebo Xbox Cloud Gaming od Microsoftu. Právě poslední zmíněná služba nyní míří do televizorů Samsung.

Xbox Cloud Gaming zamíří do Samsung televizorů

Jak již bylo naznačeno, služba Xbox Cloud Gaming je streamovací platformou, která umožňuje hrát v případě kvalitního internetového připojení náročné tituly i na hardwaru, který na tuto činnost není určený. A že jde o AAA hry potvrzuje dlouhý seznam, ze kterého můžeme vypíchnout tituly jako Forza Horizon 5, Halo Infinite, TES V: Skyrim Special Edition nebo Sea of Thieves.

Xbox Game Pass Microsoft Corporation

How to Play xCloud (Xbox Game Pass) on Your TV! – Setup, Gameplay, and Review

Podle Microsoftu mají mít hráči na televizorech Samsung přístup k více než stovce her a to včetně možnosti hrát Fortnite bez toho, aniž byste si museli službu platit. Kromě televizorů od jihokorejského výrobce mají přijít brzy na řadu další značky.

Zkoušeli jste někdy streamované hraní?

Zdroj: androidauthority