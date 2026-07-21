Withings Body Scan 2 už se dá koupit v Evropě. Chytrá váha zvládne přes 60 měření, levné to ale není Hlavní stránka Zprávičky Chytrá váha Withings Body Scan 2 je nově v prodeji v evropském e-shopu výrobce V přepočtu vyjde zhruba na 12 100 Kč, tedy 499,95 eura Za 90 sekund změří přes 60 zdravotních ukazatelů a nově hlídá i riziko hypertenze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Francouzská značka Withings ukázala druhou generaci své diagnostické váhy už letos v lednu na veletrhu CES, kdy jsme vám ji podrobně představili. Na pulty se ale dostává až teď. Body Scan 2 je nyní skladem v evropském obchodě výrobce za 499,95 eura, v přepočtu zhruba za 12 100 Kč. Změří 60 různých zdravotních ukazatelů Hlavní devízou téhle váhy je počet věcí, které o vás zjistí naráz. Za pouhých 90 sekund posbírá přes 60 různých zdravotních ukazatelů – od tělesného složení přes výkon srdce až po odhad zdraví cév. Postará se o to dvanáct elektrod: osm je zabudovaných přímo ve skleněné vážicí ploše a další čtyři sedí v odnímatelném madle. Díky madlu měří i horní polovinu těla, ne jen nohy jako běžné chytré váhy – svaly, tuk a vodu tak umí rozdělit až do šesti tělesných zón. Výrobce navíc uvádí, že přesnost měření tuku odpovídá klinickému přístroji DEXA z 99 procent; jde ovšem o jeho vlastní interní test, který nedovedeme nezávisle ověřit. Čím se liší od obyčejné váhy? Přístroj přináší několik funkcí, které podle firmy na domácí váze dosud nebyly. Tou nejvýraznější je upozornění na riziko hypertenze – váha se pomocí vlastního algoritmu snaží odhadnout riziko vysokého krevního tlaku, a to bez manžety. Nejde o diagnózu ani o změřený tlak, ale o varovný signál, který vás má poslat k lékaři nebo k pořádnému tonometru. Přibylo také měření okysličení krve (SpO2) a šestisvodové EKG, jež umí upozornit na nepravidelný srdeční rytmus. Majitelům předplatného Withings+ pak váha spočítá „věk srdce“ a chystá se i skóre glykemické odolnosti, které má ukázat, jak si tělo poradí s cukrem z jídla. Část těch nejpokročilejších funkcí je ovšem zamčená za placeným předplatným. Výdrž až rok na jedno nabití O výsledky se nemusíte prát s mobilem – odnímatelné madlo má vlastní barevný LCD displej, takže hodnoty vidíte hned při vážení. Dvě tlačítka na madle navíc slouží k odpovídání na otázky o životním stylu. Data putují přes Wi-Fi do aplikace Withings, Bluetooth má prý dorazit později. Baterie podle výrobce vydrží až rok na jedno nabití a váha rozliší až osm různých členů domácnosti. Kdo nechce vidět svá kila na displeji, ocení režim Eyes-Closed, ve kterém se místo čísel ukážou jen emotikony. Cena a dostupnost V evropském e-shopu značky Body Scan 2 stojí 499,95 eura, tedy v přepočtu zhruba 12 100 Kč, a je podle výrobce skladem s dodáním v řádu dní. Za váhu je to slušná porce peněz, přístroj tak míří spíš na toho, kdo své zdraví sleduje opravdu do hloubky, než na běžné ranní vážení. Počítejte i s tím, že některé metriky (věk srdce, glykemická odolnost) fungují jen s předplatným Withings+. Váha nese zdravotnickou certifikaci CE, ve Velké Británii a Švýcarsku ale upozornění na hypertenzi zatím kvůli místním regulacím nefunguje a má se doplnit později. Oficiální českou cenu ani dostupnost u tuzemských prodejců zatím výrobce neoznámil – prozatím ji koupíte přes evropský obchod. Dali byste za chytrou váhu, která zvládne přes 60 měření, přes 12 tisíc korun? Zdroj: Withings Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrá váha wearables Withings zdraví Mohlo by vás zajímat Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Zrcadlo, zrcadlo, jak je na tom moje zdraví? Tohle vám překvapivě odpoví Adam Kurfürst 7.1.2025 Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon Adam Kurfürst 17.12.2024 Zvlhčovač vzduchu Xiaomi teď koupíte pod tři stovky! Bude se hodit alergikům a krapet ochladí místnost Jakub Kárník 11.8.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023