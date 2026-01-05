Chytřejší váhu jste ještě neviděli. Withings Body Scan 2 upozorní na riziko hypertenze Hlavní stránka Zprávičky Withings na veletrhu CES 2026 představil druhou generaci diagnostické váhy Body Scan 2 s cenou 499,95 € v Evropě Novinka měří přes 60 biomarkerů za 90 sekund a poprvé na domácí váze detekuje riziko hypertenze Váha bude k dispozici ve druhém čtvrtletí 2026 po získání CE certifikace pro jednotlivé metriky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Francouzská společnost Withings využila letošní veletrh CES v Las Vegas k představení druhé generace své diagnostické váhy. Body Scan 2 rozšiřuje možnosti domácího zdravotního monitoringu o řadu funkcí, které byly dosud dostupné pouze v klinickém prostředí. Novinka získala ocenění CES 2026 Innovation Award a výrobce ji označuje za první „domácí stanici pro dlouhověkost“. Přes 60 zdravotních ukazatelů za minutu a půl Novinky, které na jiné domácí váze nenajdete Jak funguje měření bez odběru krve Design a praktické funkce Komu se bude nová váha hodit? Dostupnost a cena Přes 60 zdravotních ukazatelů za minutu a půl Body Scan 2 využívá kombinaci 8 elektrod zabudovaných ve skleněné ploše a dalších 4 elektrod v odnímatelném madlu. Díky tomu dokáže za pouhých 90 sekund změřit více než 60 různých ukazatelů. Oproti běžným chytrým vahám, které pracují pouze s daty z dolní části těla, Body Scan 2 díky madlu získává informace i z horní poloviny, což výrazně zpřesňuje měření tělesného složení. Withings rozděluje měřené ukazatele do pěti hlavních kategorií: výkon srdce a elektrická aktivita, riziko hypertenze, zdraví tepen, buněčné zdraví s metabolickou efektivitou a glykemická regulace. Váha následně poskytuje souhrnné skóre Health Trajectory, které uživateli zobrazuje predikci jeho dlouhodobého zdravotního stavu. Novinky, které na jiné domácí váze nenajdete Body Scan 2 přináší několik funkcí, které jsou podle Withings na domácí váze dostupné vůbec poprvé. Tou nejzajímavější je upozornění na riziko hypertenze. Váha využívá vlastní AI model, který dokáže bez použití manžety odhadnout riziko vysokého krevního tlaku – jednoho z hlavních faktorů vedoucích k mrtvici. Další novinkou je impedanční kardiografie (ICG), která v kombinaci s 6svodovým EKG měří, jak efektivně srdce pumpuje krev do orgánů. Váha tak dokáže odhalit případné problémy s čerpací funkcí srdce, které se mohou projevovat únavou nebo sníženou výkonností. Třetí významnou funkcí je ultra-vysokofrekvenční bioimpedanční spektroskopie (BIS). Ta analyzuje metabolismus na buněčné úrovni a umožňuje včasné odhalení metabolického zpomalení nebo zánětů. Součástí je také detekce glykemické dysregulace, která může upozornit na rané příznaky prediabetu. Jak funguje měření bez odběru krve Hlavní předností chytré váhy Body Scan 2 je, že dokáže sledovat metabolické zdraví neinvazivně. Místo krevních testů využívá kombinaci bioimpedanční spektroskopie a analýzy potu na chodidlech. Váha vysílá bezpečný slabý proud, který stimuluje potní žlázy, a následně měří jejich reakci. Podle Withings existuje korelace mezi aktivitou potních žláz a diabetickými komplikacemi. Pro uživatele, kteří nechtějí vidět svou váhu na displeji, Withings nabízí režim Eyes-Closed. V tomto režimu se místo konkrétních hodnot zobrazují pouze emotikony, přičemž veškerá data se stále ukládají do aplikace. Design a praktické funkce Body Scan 2 disponuje odnímatelným madlem s barevným LCD displejem, na kterém lze prohlížet výsledky přímo během vážení. Madlo obsahuje také dvě tlačítka pro odpovídání na personalizované otázky o životním stylu. Baterie vydrží podle výrobce až 15 měsíců a data se synchronizují přes Wi-Fi nebo Bluetooth do aplikace Withings. Váha podporuje propojení s dalšími aplikacemi včetně Fitbit prostřednictvím Android Health Connect. Komu se bude nová váha hodit? S cenou téměř 500 eur (přibližně 12 tisíc korun v přepočtu) míří Body Scan 2 na uživatele, kteří chtějí opravdu detailně sledovat své zdraví a jsou ochotni si za to připlatit. Váha může být užitečná pro lidi v obdobích, kdy se jejich metabolismus mění – ať už jde o chronický stres, sedavé zaměstnání, období menopauzy nebo třeba pro ty, kdo užívají léky na hubnutí typu GLP-1 a potřebují sledovat zachování svalové hmoty. Dostupnost a cena Withings Body Scan 2 bude k dispozici ve druhém čtvrtletí 2026 po získání potřebných certifikací. V Evropě bude stát 499,95 €, tedy lehce přes 12 tisíc korun v přepočtu. Předchozí generace Body Scan je na českém trhu aktuálně dostupná za 8 259 Kč. Zaujala vás diagnostická váha Withings Body Scan 2? Zdroje: Withings, The Verge, 9to5Google, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 