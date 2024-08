Meteorologové z ČHMÚ uvolnili svá data pro všechny zájemce a české Windy to samozřejmě rychle využilo a model pro předpověď počasí Aladin zařadilo do svého repertoáru. Pokud si chcete model Aladin ve Windy aktivovat, uděláte to v pravém dolním rohu. Zde najdete i ostatní podporované modely předpovědi počasí.

Aladin je český model, který vychází z francouzského Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International tamějšího Météo – France. Aladin pracuje jen s částí Evropy, střed podporované oblasti leží v Česku. Můžeme si nechat předpovědět teplotu, oblačnost, srážky, směr a rychlost větru.

Jedná se o už sedmý podporovaný model, který Windy nabízí. Je otázkou, jestli by méně nebylo více. Než uživatel prostuduje všechny nabízené modely, bude skoro lepší, prostě počkat nebo se podívat z okna.

