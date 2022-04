Apka Váš Telefon změnila jméno, vzhled a zná i Honor mobily

Windows aplikace Váš Telefon (Your Phone), která je zodpovědná za multitaskingové připojení mobilu k počítačovému systému, změnila s příchodem dubna svůj název. Nově je v nabídce viditelná jako Phone Link neboli Propojení s telefonem. Paralelní Android aplikace či služba, kterou je nutné mít nainstalovanou v telefonu, bude mít do budoucna nadále název Link to Windows. U obou nástrojů bude pro lepší orientaci sladěna ikona.

Změny v názvech či identitě aplikací ale nejsou jedinou novinkou. Phone Link má upravený také design svého okna, ve kterém se nyní například nachází na levé straně sloupec s notifikacemi. Pokud se upozornění týká zprávy, tak je možné na ni rovnou z tohoto místa i odpovědět.

Link to Windows Microsoft Corporation

Rozšiřuje se rovněž seznam zařízení, která mohou zmíněný druh připojení využít. K přístrojům Surface Duo nebo řadě Samsung mobilů nyní přibývají také telefony HONOR Magic V a zástupci řad Magic 4 a Magic 3. U těchto mobilů je zatím podpora dostupná pouze v Číně.

Jak často propojujete mobil s PC?

Zdroj: Microsoft