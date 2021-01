Samsung mobily teď mohou přesměrovat telefonáty do Windows

Očekávaná funkce, která byla ve vývoji několik měsíců, je konečně tady. Microsoft a Samsung společně dotáhli do finální podoby možnost přesměrování hovorů do Windows přes aplikace Váš telefon na straně počítače a Link to Windows na straně mobilu. Jde o výsledek dlouhodobé spolupráce těchto dvou firem. Není proti ani divu, že mezi podporovanými telefony jsou v tento moment téměř výhradně jen Samsung modely. Jedinou výjimku tvoří Surface Duo od samotného Microsoftu.

Your Phone Companion - Link to Windows Microsoft Corporation

Přesměrování hovorů přes Váš telefon a Link to Windows by v tento moment mělo podporovat devětadvacet Samsung mobilů. Microsoft je má vyjmenované v oficiální nápovědě. Na seznamu jsou pochopitelně nejnovější prémiové modely, ale například i velká spousta zástupců řady Galaxy A a také série Galaxy S9. Jak zatím někteří uživatelé hlásí, samotné připojení kompatibilního telefonu není zárukou funkčnosti této novinky. V případě bezdrátové konektivity může trable způsobovat například Bluetooth přijímač.

Zdroj: Sammobile