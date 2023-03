Windows 11 není na trhu ani dva roky. Microsoft jej oficiálně představil 5. října 2021, předešlé Windows 10 přitom zažily svou premiéru 29. července 2015. Na novou verzi systému jsme tedy čekali téměř 6 let. Americká firma ale podle všeho plánuje tento cyklus opět zkrátit, jelikož se začíná hovořit o příchodu Windows 12. Další olej do výhně nalil nedávný tweet.

Ten sdílel leaker @leaf_hobby a týkal se procesorů Intel Meteor Lake, které by měly být odhaleny ještě tento rok. V něm se ale zmiňuje také fakt, že budou tyto čipy podporovat systém Windows 12. Chyba? Zřejmě nikoliv. O chystaném systému totiž hovořilo vícero na sobě nezávislých zdrojů a podle všeho se nám má ukázat již příští rok. Dle Zaca Bowdena z webu Windows Central chce Microsoft zkrátit dobu vydávání nového systému na tři roky, což by odpovídalo vydání příští rok.

Introducing Windows 12 (Concept)

V tuto chvíli nemáme úplně jasno v tom, co bude nový operační systém obsahovat za novinky, každopádně se hovoří třeba o lepším přizpůsobení systému v závislosti na velikosti displeje. Dokonce se mluví i o tom, že by mohl být kompletně postavený na cloudu, což by ovšem znamenalo (s největší pravděpodobností) nutnost platit měsíční předplatné.

Jak se těšíte na příchod Windows 12?

Zdroj: gizchina.com