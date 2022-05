Windows 11 se povedlo nainstalovat na další Xiaomi mobil

Společnost Microsoft vydala svou poslední verzi mobilního operačního systému, konkrétně Windows 10 Mobile již v roce 2015 a před více jak dvěma lety oficiálně ukončil jeho podporu. S tím se ale odmítá mnoho fajnšmekrů smířit a tak přichází na nové způsoby, jak dostat Windows (ačkoliv ten určený pro ARM) do dnešních mobilů.

Xiaomi Mi MIX 3 rozběhne Windows 11 i s GPU akcelerací

Není to tak dávno, co se podařilo Windows 11 rozběhnout na mobilech jako OnePlus 6T, Lumia 950, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2 či tabletu Xiaomi Pad 5 a nyní se to podařilo i na Xiaomi Mi MIX 3 5G. Největším zádrhelem bývá u podobných projektů podpora grafického čipu, což se ale částečně podařilo u tohoto kousku prolomit.

Run Windows 11 on phone! And play PC games?!!!

Na videu můžeme vidět, jak běží Windows 11 na OnePlus 6T. Přestože jde o téměř čtyři roky starý mobil, ve kterém tiká čipset Snapdragon 845 na něm běží poměrně dobře hry jako Counter-Strike: Global Offensive, Tomb Raider nebo dokonce Crysis 3. Když vidíme tyto výsledky, je o to větší škoda, že se Microsoft na celý projekt mobilních Windows vykašlal. Hrát přímo na mobilu hry určené pro počítače by byl splněný sen mnoha hráčů.

Mrzí vás, že Microsoft zanevřel na mobilní Windows?

Zdroj: gizchina.com