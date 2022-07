Windows 11, respektive jeho hlavní panel se od předchozích systémů poměrně dost liší. Nabídka Start byla zarovnána spolu s ostatními aplikacemi na střed (ačkoliv jde změnit na zarovnání vlevo) a nenalezneme zde ani vyhledávací řádek, na který jsme byli zvyklí u Windows 10. Podle všeho ale americká společnost nyní experimentuje s několika novinkami, které se mohou dostat i do finální verze systému.

Windows 11 možná dostane vyhledávací pole

V současnosti je vedle nabídky start tlačítko lupy a Microsoft si pohrává s myšlenkou, že do systému vrátí i vyhledávací pole, jak můžete vidět na screenshotech. To může být buď malé nebo větší, což je vítaná změna. U Windows 10 totiž zabíralo značnou část hlavního panelu a proto si jej spousta uživatelů skryla. Další novinkou pak mají být upozornění na oznámení ve widgetech. Není to tak dávno, co se do levého dolního rohu dostal widget s aplikací Počasí a ten by měl nově ukazovat také odznáčky, díky kterým budeme vědět, kolik upozornění na nás čeká.

Microsoft se ale nechal slyšet, že funkce testuje a až dostane dostatek zpětné vazby, rozhodne se, zda se novinky podívají do finální verze. Vedle toho se začala testovat rovněž nová aplikace Fotoaparát, která dostane design korespondující s Windows 11.

Poznámka redakce O systému Windows 11 vás v posledních měsících informujeme poměrně často. Ve směru podpory Android aplikací jde totiž o obrovský skok kupředu. V kombinaci s aplikací Váš telefon si můžete vytvořit velmi podobný ekosystém a provázanost, jakou nabízí Apple a jeho macOS s iOS.

Zdroj: The Verge