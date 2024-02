Technologií upscalingu rozlišení ve hrách stále přibývá. S touto revoluční myšlenkou původně přišla Nvidia, která ji pod názvem DLSS implementovala do svých grafických karet s označením RTX. Následovalo AMD a v reakci na to vyvinulo AMD FSR. Jeho hlavní výhoda byla podpora nesrovnatelně většího počtu GPUs. A zatím nejnovějším hráčem na poli upscalingu je Intel a jeho XeSS. Aktuální verze všech tří technologií využívají pro zvýšení renderovaného rozlišení velmi pokročilou AI, která obraz „dotvoří“, a potřebuje při tom výrazně menší množství výkonu, než kdyby se ve výsledné kvalitě renderoval bez ní. A na obdobném principu by měla fungovat i nová alternativa od Microsoftu.

Podívejte se na varianty upscalingu rozlišení ve hrách v praxi:

Uživatel Xka „PhantomOcean3“ tuto funkci našel v rámci nejnovějšího testovacího buildu Windows 11. Nemůžete ji zde ovšem standardním způsobem spustit a Microsoft ji zatím ani oficiálně nepotvrdil. Všechno ale nasvědčuje tomu, že bychom se mohli s touto další alternativou k DLSS setkat již v rámci nedávno oznámené velké aktualizace, Windows 24H2, která vyjde pravděpodobně ke konci letošního roku.

Version 24H2 will have an AI "Super Resolution" feature, as previous reports mentioned. Here are some settings for it in Graphics settings – a default toggle and per-app options. (26052) pic.twitter.com/fI9t4ksTWH

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 10, 2024