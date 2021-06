Před několika lety se nechal Microsoft slyšet, že neplánuje žádnou další verzi Windows (alespoň co se čísel týče), všechny další verze se budou jmenovat prostě Windows 10 a nové funkce budou přibývat spolu s aktualizacemi. Jenže své slovo nejspíš nedodrží. Windows 11 unikají na internet a to nejen screenshoty a videa, ale rovnou celý instalační soubor. Nový systém si tak můžete vyzkoušet klidně i vy.

Asi tou největší změnou na první pohled je přesunutí tlačítka Start a ostatních ikon na střed. Podobně to má řešené už dlouhá léta konkurenční macOS. Dle několika uživatelů, kteří tento systém používají jde ale stále nabídka přesunout doleva, pokud by vám nové rozestavení nevonělo.

Pamatujete si na nevydaný Windows 10X? Právě z něj zde můžeme vidět hned několik prvků. Živé dlaždice jsou nahrazeny minimalistickými průhlednými ikonkami a kromě nich byla nabídka Start celkově zjednodušena. Můžeme si všimnout také (konečně) zaoblených oken. Na videu níže můžeme vidět, že se přepracovaní dočkal i samotný instalační proces.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021