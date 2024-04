Nabídka Start v systému Windows 11 se od svého uvedení na trh setkává s nemalou kritikou ze strany uživatelů. Mnozí si stěžují na její omezené funkce a nepraktické rozhraní, které se odlišuje od tradiční nabídky Start v předchozích verzích Windows. Bývalý zaměstnanec Microsoftu Andy Young ji nyní zkritizoval na platformě X. V příspěvku si stěžoval na nepraktičnost a pomalou rychlost, i když používá výkonný počítač.

Young ve svém příspěvku uvedl, že i na jeho počítači s procesorem Intel Core i9 a 128 GB RAM, reaguje nabídka Start velmi pomalu a označil ji za „komicky špatnou“. Dodal, že ačkoliv redmondský operační systém miluje a nekritizuje celkově práci v Microsoftu, chce, aby byl Windows tak dobrý, jak byl kdysi.

The Windows 11 Start Menu is comically bad.

This machine has a $1600 Core i9 CPU and 128 GB of RAM and this is the performance I often get.

What is going on in Redmond? pic.twitter.com/hDvALHRB5q

— Andy Young (@anerdguynow) April 9, 2024