Nabídka Start ve Windows 11 se brzy dočká další novinky

Aktuálně je ve fázi vývoje, její podobu však známe díky únikům

Mnohým může zpřehlednit seznam aplikací jejich roztřízením

Microsoft nespí a když se zrovna nevěnuje umělé inteligenci Copilot, intenzivně pracuje na jiných novinkách pro operační systém Windows 11. V nadcházejících verzích bychom se mohli dočkat nového způsobu třídění aplikací, což může mnohým usnadnit přístup k nim. Integrován bude přímo do nabídky Start.

Start menu se ve Windows 11 dočkalo významné proměny oproti předešlé verzi nejpoužívanějšího operačního systému pro desktop, avšak posléze se mu Microsoft už příliš nevěnoval. To se mění v poslední době, když se nabídka například dočkala speciální lišty s podrobnostmi o propojení s chytrým telefonem. Brzy by do ní mohly přibýt také kategorie, čemuž jasně nasvědčují úniky.

Kategorie (v podstatě složky s aplikacemi stejného druhu, chcete-li) byly v nabídce Start spatřeny již minulý měsíc, nicméně tehdy namísto ikonek programů zobrazovala pouze vybarvené čtverce. Serveru Windows Latest se nicméně nyní povedlo funkci rozchodit v plné parádě a zdokumentovat ji. Jak budou kategorie vypadat, se můžete podívat níže.

Ze screenshotu je patrné, že náhled každého chlívečku v základu nabídne prostor čtyřem aplikacím. Jelikož ale můžete mít programů stejného typu více, limit samozřejmě není stanoven na tak malé číslo, a tudíž se při vyšším počtu aplikací ikonky smrsknou do „podskupinky“ po čtyřech (všimnout si toho můžete u skupinky „Others“).

Novinka stále není k dispozici ani v rámci testovacích buildů, a pokud byste si ji chtěli vyzkoušet, museli byste si trošku pohrát s kódem nebo skrytými nastaveními. K uživatelům se zřejmě dostane v rámci aktualizace 24H2.

Jste spokojeni s nabídkou Start ve Windows 11?

Zdroje: Windows Latest, TechRadar