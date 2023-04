Jen pár měsíců po velké Moment 2 aktualizaci se máme dočkat verze Moment 3

Ta přinese do Windows 11 hned několik zajímavých funkcí

Vydání bychom se mohli dočkat už v květnu letošního roku

Microsoft sice vydal velkou aktualizaci Moment 2 pro Windows 11 teprve na konci února a už brzy se dočkáme dalšího většího updatu Moment 3. Předchozí aktualizace byla opravdu gigantická a přinesla kupříkladu integrovaného chatbota Bing. V té nadcházející se však dočkáme také několika užitečných změn a nových funkcí.

Aktualizace Moment 3 bude dle všeho vydána v květnu nebo červnu letošního roku. Novinka byla omylem potvrzena Microsoftem na stránce podpory pro aktuální verzi systému. Podpora sekund v hodinách na hlavním panelu měla být součástí aktualizace Moment 2, avšak firma si ji nakonec schová až do té nadcházející.

Mezi hlavní novinky bude patřit funkce “Access Keys”, která nám bude ukazovat praktické klávesové zkratky. Dále se můžeme těšit na funkci živého sledování kernel jader ve Správci úloh, které může potenciálně odhalit některé problémy. Vylepšení se dostane také na nabídku Start, která projde lehkým redesignem a nabídka “Doporučené” změní svůj název na “Pro vás”. Kopírování kódů vícefázového ověření přímo z notifikací do aplikací a prohlížeče pak usnadní pár sekund a můžeme ho znát už několik let z Androidu. Rozhodně se tedy máme na co těšit.

