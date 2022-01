Když Microsoft oficiálně představil systém Windows 11, jednou z největších novinek byla samozřejmě nativní podpora Android aplikací. Spolu s oficiálním vydáním, na které došlo 5. října jsme se však této funkce nedočkali. Ta přišla až v listopadu a oficiální cestou šlo stáhnout pouze přibližně 50 aplikací a ještě k tomu šlo o uzavřenou betu a instalace byla poměrně komplikovaná.

Android aplikace si ve Windows 11 vyzkouší větší množství uživatelů

Microsoft nyní na svém blogu oznámil, že se funkce chystá do public preview, což je určitě dobrá zpráva. Sice v tuto chvíli není jasné, zda se dočkáme dalších aplikací, ale minimálně si je bude moci vyzkoušet mnohem větší počet uživatelů. Mimochodem i Google Play testuje možnost stahovat aplikace přímo do Windows. V některých regionech mají uživatelé k dispozici nové tlačítko zobrazující možnost “Download on Windows”.

Android apps running on Windows 11

Mimo to se vylepší také sdílení jednotlivých oken a můžeme se těšit také na přepracované aplikace Textový dokument a Media Player. Nutno podotknout, že si to obě dvě aplikace zaslouží.

Jak se vám chystané novinky zamlouvají?

Zdroj: 9to5google, GSMArena