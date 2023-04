Microsoft končí s updaty pro Windows 10

Bezpečnostní záplaty však bude dostávat až do roku 2025

Společnost Microsoft zveřejnila na svém blogu, že dokončila všechny hlavní aktualizace pro operační systém Windows 10. Bylo uvedeno, že verze 22H2 je konečnou a aktuální verzí operačního systému, který spatřil světlo světa v červenci 2015.

Pokud nemáte v plánu přecházet na Windows 11, zatím nemusíte panikařit. Microsoft bude nadále poskytovat měsíční bezpečnostní záplaty pro Windows 10 a to až do 14. října 2025. Verze s označením LTSC bude navíc dostávat aktualizace i po skončení podpory. Ve zkratce nám tímto sdělením americký gigant sdělil, že se chce v tuto chvíli plně soustředit právě na Windows 11 a nové funkce se do Windows 10 nepodívají.

Aktualizaci na Windows 11 můžeme jen doporučit, pokud máte navíc Windows 10, můžete na nový systém aktualizovat bez nutnosti jakýchkoliv poplatků. Stejně tak můžete použít nevyužitý aktivační klíč na Windows 10. Ty bývají zpravidla mnohem levnější. Na starších počítačích může být problém s instalací kvůli TPM 2.0, avšak tento požadavek lze poměrně jednoduchým způsobem obejít. Vše potřebné se dozvíte v našem starším návodu.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jakou verzi Windows používáte?

Zdroj: The Verge