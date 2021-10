Windows 11 byl oznámený před několika měsíci a oficiálního vypuštění na trh jsme se dočkali 5. října. Nový systém od Microsoftu by měl být dostupný mimo jiné prostřednictvím aktualizace ve Windows Update, ovšem ta probíhá postupně. Může tak teoreticky trvat několik týdnů či měsíců, než se dostane i na vás. Pokud ho ale chcete okamžitě, existuje naštěstí hned několik možností.

Jak nainstalovat Windows 11?

Existují dvě oficiální cesty, jak Windows 11 nainstalovat do vašeho počítače. Buď si můžete stáhnout program Pomocník pro instalaci systému Windows 11, který vás aktualizací jednoduše provede v situaci, kdy splňujete hardwarové požadavky. Lidé si lámou hlavu hlavně s TPM 2.0 (Trusted Platform Module), kterou ale většina modernějších počítačů má, jen je v BIOSu zakázaná. Je tedy potřeba ji povolit. V případě že ji nemáte nemusíte zoufat.

Poznámka redakce Windows 11 je zejména pro uživatele Android telefonů klíčovou změnou. V některé z dalších aktualizací totiž získáme možnost spouštět na tomto systému Android aplikace.

Microsoft totiž vydal v reakci na to, že jde tento požadavek neoficiální cestou obejít návod, díky kterému si vystačíte se starší TPM 1.2, která vyšla již v roce 2011. Pokud budete Windows 11 instalovat tímto způsobem, měla by se vám zachovat veškerá data i aplikace. Přesto doporučujeme ty nejdůležitější pro jistotu zálohovat.

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu provést čistou instalaci Windows 11, můžete si na oficiálním webu Microsoft stáhnout iso. soubor a následně jej vypálit na DVD či vytvořit bootovací flash disk. Můžete to provést buď klasicky přes Vytvoření instalačního média pro Windows 11 (Media Creation Tool), který stáhne iso. soubor za vás nebo přes prográmky třetích stran jako je třeba Rufus s tím, že si iso. soubor stáhnete manuálně. Mimochodem právě Rufus umí nainstalovat jakoukoliv novější verzi Windows také jako tzv. Windows To Go, což znamená, že operační systém spouštíte z externího disku a máme vyzkoušené, že umí i nový Windows 11.

Má smysl nyní instalovat Windows 11?

To je otázka. Mnoho uživatelů a recenzentů si stěžuje na velké množství bugů a zbytečné narušení workflow, na který jsme všichni zvyklí. Podpora Android aplikací přijde také až později. My jej používáme dnes třetí den a zatím v nás převažují spíše pozitivní dojmy. Nový design se nám líbí a přijde nám, že je počítač o něco málo rychlejší.

