Windows 10 prý přinesou podporu pro Android aplikace. Kdy přijde?

Microsoft připravuje nečekaný krok, který by mohl výrazně rozšířit možnosti jeho operačního systému Windows 10. Od doby, co firma prohrála válku mobilních operačních systémů, tak hodně sází na Android. Nová aktualizace Windows 10 by teď měla dokonce přinést podporu spouštěni Android aplikací. Jak to bude fungovat?

Podle nejnovějších neoficiálních zpráv se od Microsoftu možná dočkáme podpory Android aplikací. Mělo by se tak stát už v první polovině roku 2021. Podporu pro běh Android aplikací by měla přinést nová verze systému Windows 10X, která nejprve dorazí na počítače s ARM procesory. Microsoft tak chce více konkurovat úspěšnému Chrome OS a iPadům. Microsoft prý dokonce naznačil, že uvažuje o tom přinést podporu pro Android aplikace i do Windows 10 Storu.

Microsoft pro PC postavené na ARM procesorech také plánuje později přinést podporu emulace x86 aplikací, takže by se nakonec mohlo jednat o velmi univerzální stroje. Bude velmi zajímavé, jak dobře budou aplikace z Androidu na Windows 10 fungovat. Na výsledek si však budeme muset ještě několik měsíců počkat.

Jak byste využili Android aplikace na Windows 10?

Zdroj: windowscentral