Samsung Music Studio míří do Česka: designově nezaměnitelné Wi-Fi reproduktory jdou přímo po Sonosu Hlavní stránka Zprávičky Samsung uvádí v Česku novou řadu Wi-Fi reproduktorů Music Studio — kompaktní HW-LS50H a výkonnější HW-LS70H Design vznikl ve spolupráci s francouzským designérem Erwanem Bouroullecem, ceny začínají na 6 490 Kč Otevřený ekosystém s AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready i Q-Symphony míří přímo proti Sonosu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Samsung představil na lednovém CES dva nové reproduktory a teď je posílají na český trh: kompaktní Samsung HW-LS50H za 6 490 Kč a větší HW-LS70H/LS71H za 10 990 Kč. Oba modely dorazí na Alzu 16. června a Samsung tím vstupuje do segmentu, kde dlouhodobě kraluje Sonos. Design jako vlajková loď HW-LS50H: kompaktnější a univerzálnější HW-LS70H a LS71H: vyšší výkon i ambice Multiroom, Sonos a kam to celé míří Design jako vlajková loď Začnu tím, co Samsung v marketingových materiálech protlačuje nejvíc — vzhledem. Music Studio totiž navrhl Erwan Bouroullec, francouzský designér, který spolupracuje s Vitra, Kvadrat, Magis nebo Flos a v designérské branži patří k nejuznávanějším jménům současnosti. Charakteristický motiv „The Dot“ — výrazný kruhový otvor v geometrickém těle — je vyloženě snaha vyjmout reproduktor z kategorie technické bedny a posunout ho mezi bytové doplňky. Jestli vám tenhle přístup něco říká, asi tušíte, kam Samsung míří. Reproduktor má být vidět. Samsung Music Studio na Alze To je trochu výjimečný krok od značky, která u soundbarů tradičně sází spíš na funkčnost než na vzhled. Music Studio ovšem cílí na lifestyle zákazníky a tady má vzhled stejnou váhu jako parametry — z téhle perspektivy se obě řady chovají jako přímí konkurenti Sonos Era 100 a 300, ale taky třeba designových kousků od KEF nebo B&O. HW-LS50H: kompaktnější a univerzálnější Menší a levnější model HW-LS50H stojí 6 490 Kč, případně 4 990 Kč s cashbackem v rámci aktuální samsungovské akce. Uvnitř najdete 2.0kanálovou sestavu s výkonem 70 W — čtyřpalcový basový měnič a dva tweetery. Samsung slibuje podporu Dolby Atmos a Hi-Res Audio až do 24 bit/96 kHz, což je v kombinaci s jediným reproduktorem trochu marketingová alchymie, ale technologicky je tam vše, co dnes patří k dobré výbavě. Praktičtější je výčet bezdrátových standardů. Reproduktor zvládá Wi-Fi, Bluetooth 6.0 s Auracast, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect i Roon Ready. Tahle otevřenost je u Samsungu nezvyklá a vyloženě sympatická — Sonos sice taky podporuje většinu z toho, ale ne všechno. Pro fanoušky Roon je to v cenovce kolem 6 tisíc opravdu zajímavé. Nahoře na reproduktoru je dedikované tlačítko Spotify Tap, kterým automaticky pustíte doporučený playlist. HW-LS70H a LS71H: vyšší výkon i ambice Větší sourozenec — HW-LS70H (černý) nebo LS71H (bílý) — stojí 10 990 Kč, případně 9 490 Kč s cashbackem. Samsung tady nasadil 3.1.1kanálovou sestavu s výkonem 150 W, která zahrnuje levý, pravý a centrální kanál, subwoofer a up-firing reproduktor směřující vzhůru pro výškové efekty Dolby Atmos. Jde tedy o plnohodnotný spatial audio reproduktor schopný vytvořit prostorovou scénu ze samostatné jednotky. Co větší model navíc nabízí, je HDMI eARC, takže ho můžete propojit přímo s televizorem a používat jako alternativu k soundbaru. Tady už se to s konkurencí poměřuje nejostřeji — za 10 990 Kč jste totiž velmi blízko ceně Sonos Era 300 nebo soundbarů střední třídy. Samsung má v rukávu jeden trumf: technologii Q-Symphony, díky které reproduktor spolupracuje s kompatibilními televizory Samsung bez nutnosti ztlumovat jejich vestavěné repráky. Pokud už televizor Samsung doma máte, je to argument. Multiroom, Sonos a kam to celé míří Klíčové je, že Music Studio nejsou samostatné krabičky — Samsung je staví jako stavebnice. Group Play umožňuje propojit až 10 reproduktorů přes Bluetooth Auracast nebo Wi-Fi a vytvořit z nich synchronní multiroom systém po celém bytě. Stereo Play spáruje dva kusy do stereo dvojice s odděleným levým a pravým kanálem. To celé se ovládá z aplikace SmartThings a integruje s Alexou, Google Home i Bixbym. Není to nic, co by Sonos neuměl už deset let, ovšem Samsung tu má sílu, kterou Sonos nikdy mít nebude — celý ekosystém domácí elektroniky. Když do hry zapojíte televizor Samsung, soundbar a třeba i ledničku s displejem, dostanete propojený zážitek přes jednu aplikaci. Otázka, jak Music Studio reálně zní, zatím zůstává otevřená — recenze finálních kusů teprve dorazí, americký tisk ovšem už HW-LS50H ocenil jednou z cen „Best of CES 2026″ v audio kategorii, takže první ohlasy vypadají slibně. Vzhledem k otevřenému přístupu ke streamovacím standardům, integraci s televizory Samsung a designérskému jménu Erwana Bouroullece jde každopádně o nejzajímavější vstup do segmentu Wi-Fi reproduktorů za poslední roky. 