Náramek Whoop lze rozchodit bez předplatného. Nadšenci ho rozebrali a napsali vlastní aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Otevřený projekt Noop umožňuje používat fitness náramek Whoop bez placení měsíčního předplatného Aplikace se s náramkem spáruje přes Bluetooth a všechna data zpracovává přímo v telefonu Háček zůstává v tom, že Whoop hardware samostatně neprodává – bez smlouvy se k náramku nedostanete Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.8.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Whoop patří mezi firmy, které dotáhly předplatné do krajnosti: bez aktivního členství se z náramku stane kus plastu na zápěstí. Kdo po vypršení smlouvy nechtěl dál platit přes 200 dolarů ročně, měl v podstatě smůlu. Přesně na tenhle stav míří projekt Noop – otevřená aplikace, která náramek oživí i bez firemního účtu. Data zůstávají v telefonu, ne na cizím serveru Za svobodu se platí přesností Nedostanete se z toho úplně Data zůstávají v telefonu, ne na cizím serveru Princip je jednoduchý. Aplikace se s náramkem spojí přes Bluetooth, přebírá surová data ze senzorů a na servery Whoopu neodešle vůbec nic. Skóre regenerace, variabilitu srdečního rytmu, denní zátěž i metriky spánku počítá přímo v telefonu a celou historii ukládá do místní databáze SQLite. Pro každého, kdo si u biometrických dat hlídá soukromí, jde o docela zásadní rozdíl – zdravotní údaje zůstávají tam, kde vznikly. Za svobodu se platí přesností Nadšení je ale namístě krotit. Noop počítá regeneraci a zátěž pomocí komunitních aproximací, tedy odhadů odvozených nadšenci, ne oficiálními algoritmy výrobce. Firemní cloudová analytika, koučovací funkce i zákaznická podpora jsou pryč. Podpora hardwaru se navíc omezuje na modely Whoop 4.0 a 5.0, starší generace mají smůlu. A protože aplikace neprošla oficiálními obchody Google Play ani App Store, instalovat ji musíte oklikou. Nedostanete se z toho úplně Největší past je ovšem finanční a Noop ji nevyřeší. Whoop totiž hardware samostatně vůbec neprodává – náramek je součástí povinného dvanáctiměsíčního členství, které stojí přes 200 dolarů zaplacených předem. Pokud tedy neseženete náramek z druhé ruky, počáteční investici se nevyhnete. Noop je únikovou cestou z nekonečného obnovování předplatného, ne způsobem, jak se do ekosystému dostat zadarmo. I tak jde o pěkný příklad toho, že uzavřené systémy mají svá slabá místa. Koupili byste si zařízení, které bez poplatku přestane fungovat? Zdroj: Notebookcheck, NOOP na GitHubu Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář fitness náramek wearables zdraví Mohlo by vás zajímat Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Zrcadlo, zrcadlo, jak je na tom moje zdraví? Tohle vám překvapivě odpoví Adam Kurfürst 7.1.2025 Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon Adam Kurfürst 17.12.2024 Zvlhčovač vzduchu Xiaomi teď koupíte pod tři stovky! Bude se hodit alergikům a krapet ochladí místnost Jakub Kárník 11.8.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023