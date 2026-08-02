Náramek Whoop lze rozchodit bez předplatného. Nadšenci ho rozebrali a napsali vlastní aplikaci

  • Otevřený projekt Noop umožňuje používat fitness náramek Whoop bez placení měsíčního předplatného
  • Aplikace se s náramkem spáruje přes Bluetooth a všechna data zpracovává přímo v telefonu
  • Háček zůstává v tom, že Whoop hardware samostatně neprodává – bez smlouvy se k náramku nedostanete

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.8.2026 14:00
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whoop naramek webp
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Whoop patří mezi firmy, které dotáhly předplatné do krajnosti: bez aktivního členství se z náramku stane kus plastu na zápěstí. Kdo po vypršení smlouvy nechtěl dál platit přes 200 dolarů ročně, měl v podstatě smůlu. Přesně na tenhle stav míří projekt Noop – otevřená aplikace, která náramek oživí i bez firemního účtu.

Data zůstávají v telefonu, ne na cizím serveru

Princip je jednoduchý. Aplikace se s náramkem spojí přes Bluetooth, přebírá surová data ze senzorů a na servery Whoopu neodešle vůbec nic. Skóre regenerace, variabilitu srdečního rytmu, denní zátěž i metriky spánku počítá přímo v telefonu a celou historii ukládá do místní databáze SQLite. Pro každého, kdo si u biometrických dat hlídá soukromí, jde o docela zásadní rozdíl – zdravotní údaje zůstávají tam, kde vznikly.

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Za svobodu se platí přesností

Nadšení je ale namístě krotit. Noop počítá regeneraci a zátěž pomocí komunitních aproximací, tedy odhadů odvozených nadšenci, ne oficiálními algoritmy výrobce. Firemní cloudová analytika, koučovací funkce i zákaznická podpora jsou pryč. Podpora hardwaru se navíc omezuje na modely Whoop 4.0 a 5.0, starší generace mají smůlu. A protože aplikace neprošla oficiálními obchody Google Play ani App Store, instalovat ji musíte oklikou.

Nedostanete se z toho úplně

Největší past je ovšem finanční a Noop ji nevyřeší. Whoop totiž hardware samostatně vůbec neprodává – náramek je součástí povinného dvanáctiměsíčního členství, které stojí přes 200 dolarů zaplacených předem. Pokud tedy neseženete náramek z druhé ruky, počáteční investici se nevyhnete. Noop je únikovou cestou z nekonečného obnovování předplatného, ne způsobem, jak se do ekosystému dostat zadarmo. I tak jde o pěkný příklad toho, že uzavřené systémy mají svá slabá místa.

Koupili byste si zařízení, které bez poplatku přestane fungovat?

Zdroj: Notebookcheck, NOOP na GitHubu

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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