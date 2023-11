Zatímco dosud byly zálohy na aplikaci WhatsApp možné zdarma, od prosince se situace změní. Nově se zálohy začnou započítávat do cloudového limitu Google účtu, stejně jako známe z jiných platforem. Plánované změny se projeví pro uživatele Beta verze už v prosinci, zatímco ostatní se změn dočkají až se začátkem příštího roku.

Osobní účty Google nabízejí 15 GB zdarma, využití je možné napříč různými službami – ať už je to Google Disk pro dokumenty a soubory, Gmail nebo Fotky Google. Záloha bude samozřejmě fungovat pouze v případě, že bude v úložišti účtu dostatek místa. Po dosažení limitu je nutné pro obnovení pravidelného zálohování uvolnit místo nebo zahájit placené předplatné. Tarif Google One nabízí úložiště 100 GB a cena je stanovena na 59 Kč měsíčně.

Heads up: WhatsApp backups on Android will soon start counting towards your Google Account's cloud storage limit.

This will first start rolling out to WhatsApp Beta users in December 2023 then gradually to all WhatsApp users on Android early next year. pic.twitter.com/guh0upQPPq

