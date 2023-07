WhatsApp už je k mání jako aplikace pro Wear OS

Uživatelé oblíbené chatovací služby WhatsApp, kteří jsou současně majiteli chytrých hodinek se systémem Wear OS, se konečně dočkali vytouženého pokroku, jenž propojuje tyto dva světy. Společnost Meta oznámila, že populární kecálek konečně oficiálně dostane nativní aplikaci pro zmíněné hodinkové prostředí. Stane se tak po několika měsících testování.

The Verge uvádí, že plošné zavádění začalo ve středu 19. července a nová samostatná aplikace je kompatibilní se všemi chytrými hodinkami s operačním systémem Wear OS 3. Mezi hlavní funkce, které aplikace nabízí, patří možnost odesílání a přijímání textových a hlasových zpráv, reagování emotikony a rychlé odpovědi. Uživatelé také budou moci přijímat VoIP hovory, když jejich chytré hodinky nebudou připojeny ke smartphonu.

Zajímavé je, že uživatelé watchOS nebyli obdařeni stejnou úrovní podpory, takže jejich zkušenosti s aplikací WhatsApp budou ve srovnání s uživateli Wear OS poměrně omezené. Majitelé Apple Watch nemohou prostřednictvím aplikace WhatsApp posílat zprávy ani volat přes své chytré hodinky, ale mohou jen odpovídat na zprávy ze svého zápěstí. Nemluvě o tom, že uživatelé iPadů zatím nemají ani oficiální aplikaci.

Pár hodin po tomto oznámení aplikace WhatsApp pro Wear OS přispěchal se stejnou informací také Samsung, jehož poslední dvě generace hodinek rovněž běží na tomto systému. Korejská firma nicméně do své tiskové zprávy zařadila také informaci o dalších dvou dostupných aplikacích – Samsung Wallet (Peněženka) a Thermo Check. Druhá jmenovaná by se v našich končinách objevit mohla, ale u té první je to nepravděpodobné. Samsung Peněženka u nás nefunguje.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaké další aplikace byste uvítali ve Wear OS?

Zdroj: pharena 1 a 2