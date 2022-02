WhatsApp zavede bezpečnostní novinku pro lepší soukromí

Komunikační nástroj WhatsApp má po nedávných změnách kolem nakládání s daty uživatelů (a možná taky po pár hodin starém prohlášení mateřské společnosti Meta) dost pošramocenou pověst, nicméně je potřeba uznat, že vývojáři aplikací pro mobily i Windows se pěkně činí. A posílají do nich stále další funkce, z nichž mnohé souvisí právě s ochranou soukromí a omezenějším sdílením osobních informací. Aktuálně se například podařilo v beta verzi objevila novinka zahrnující “viditelnost médií”.

Jak jsme již několikrát informovali, WhatsApp postupně ladí automatické mizení zpráv a zmíněná novinka se týká právě jich. Nově totiž aplikace tento více soukromý režim zohlední při nakládání s médii, která se nebudou ukládat ani do galerie mobilu. Aby se jednoduše zamezilo tomu, že v aplikaci sice mohou přílohy časem zmizet, ale v úložišti telefonu by zůstávaly. To by pochopitelně mohlo činit uživatelům nemalé obtíže.

Aby byla záloha a viditelnost médií automatická, musí uživatel vypnout mizející zprávy. Novinka k nakládání s médii, mezi která patří třeba obrázky či videa, byla objevena jako připravovaná funkce v beta verzi aplikace WhatsApp 2.22.4.14 pro Android.

