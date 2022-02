Meta se zlobí: Evropa může přijít o Facebook a Instagram

Dokážete si představit, že by na našem kontinentu kompletně přestaly fungovat sociální sítě Facebook a Instagram? A případně i propojené služby jako je Messenger? Možná patříte mezi jejich odpůrce a něco takového byste s radostí uvítali, nicméně stamiliony uživatelů by asi nebyly stejného názoru a světem sociálních sítí by to zahýbalo obrovským způsobem. Přitom to podle všeho skutečně hrozí. Společnost Meta ve výročním reportu vzkázala úřadům EU, že pokud se nezmění pravidla pro mezikontinentální přenos dat o uživatelích, tak Evropa může o zmíněné sítě přijít.

“Pokud nebude přijat nový transatlantický rámec pro přenos dat a nebudeme se moci nadále spoléhat na SCC nebo na jiné alternativní způsoby přenosu dat z Evropy do Spojených států, pravděpodobně nebudeme schopni v Evropě nabízet řadu našich nejvýznamnějších produktů a služeb, včetně Facebooku a Instagramu,” stojí v pár dní starém dokumentu.

Zkratka SCC představuje Standard Contractual Clauses, tedy oboustranný souhlas se zpracováním údajů a jejich přenosem mimo evropské území. Do poloviny roku 2020 tato metoda vyhovovala nařízení GDPR, dokud ale nepřišel rozsudek známý jako “Schrems II”. Ten stanovil, že mimo servery EU nejsou data chráněna stejně jako na našem kontinentu a pro přenosy je tedy potřeba zavést přísnější podmínky.

Společnost Meta si v dokumentu stěžuje, že pokud zůstane platný aktuální stav, tedy že přenos dat z EU do USA nebude možný, bude její podnikání v našich končinách velmi omezeno. Reakce americké firmy úplně detailně nezmiňuje, zda by o přístup k sítím Facebook a Instagram přišli i běžní uživatelé, ale jelikož je v sázce celý systém reklam, na kterých služby stojí, pravděpodobně by se tak stalo. Mark Zuckerberg a jeho kolegové očekávají, že jasno bude v prvním pololetí letošního roku.

Jak často používáte Facebook a Instagram?

Zdroj: iTWire